En imágenes: así es una casa sustentable construida alrededor de un árbol en el bosque

Es de vidrio y cumple con todos los requisito de sustentabilidad. Fue diseñada por un estudio de arquitectura de Kazajstán.

El mercado del real estate se pone cada vez más verde y empiezan a aparecer construcciones más sustentables, con diseños amigables con el medioambiente.

Como esta casa con cero emisiones y autoabastecimiento de energía solar, un proyecto deslumbra por reunir todos los requisitos de sustentabilidad.

Tree in the House, la casa que es 100% sustentable. (Crédito: Estudio Amasow)

Se trata de un proyecto que diseñó un estudio de arquitectura de Kazajstán. ¿Qué tiene de particular este “Tree in the House”? Cuenta con paneles solares, recolecta el agua de lluvia, es de vidrio y está inmersa en el medio del bosque.

Tiene 4 plantas totalmente vidriadas. (Crédito: Estudio Amasow)

Con una clara impronta que permite la fusión con la naturaleza, la casa diseñada por el estudio de arquitectos de Aibek Almassov, está construida íntegramente alrededor de un árbol.

Así se pensó el diseño. (Crédito: Estudio Amasow)

En la página web del estudio, destacan que el diseño fue pensado bajo la premisa de “renunciar a algunas condiciones y cosas innecesarias”. “La casa tiene que ser algo que solo pueda desarrollar tu desarrollo espiritual y creativo”, apuntan.

Cómo es la casa sustentable

Además de tener paneles solares y de recolectar el agua de lluvia, la casa tiene un innovador sistema de ventilación para que las ventanas no se empañen, la humedad interior se mantiene constante y, lo más importante, la transparencia de los cristales se puede ajustar en función de la luminosidad del día.

El árbol, en el centro del hogar. (Crédito: Estudio Amasow)

Sí, también evitar desperdiciar la energía y aprovechar al máximo la luz solar.

Uno de los pisos, con la escalera caracol. (Crédito: Estudio Amasow)

Tiene cuatro plantas, con suelos de madera y espacios iluminados. Además, está construía en base a una estructura cilíndrica de vidrio que permite tener una vista de 360 grados de un entorno forestal.

La vista al bosque de la casa. (Crédito: Estudio Amasow)

¿Cuánto costó? Aunque casi no se realiza en 2013 por falta de inversores, el proyecto se completó finalmente en solo cinco meses y costó alrededor de £ 240,000 (unos 321.84 dólares).