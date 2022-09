En la última rueda de la semana, cayeron las acciones argentinas y el blue subió a $287

La divisa que opera en el mercado marginal recortó un peso de su escalada diaria y la brecha cambiaria con el oficial mayorista se mantuvo por debajo de los 100 puntos porcentuales.

El penúltimo viernes de septiembre cierra en materia de finanzas y negocios para la Argentina con un balance negativo, en medio del temor generalizado por una recesión global. Mientras la cotización libre operó al alza durante la última rueda de la semana, los activos argentinos en Wall Street cayeron hasta un 10%.

Las bajas se evidenciaron con los papeles de YPF que se hundieron un 9,6%. Lo siguieron los de Tenaris (-9%), BBVA (-8%), Transportadora de Gas del Sur (-6,8%), Irsa (-6,4%), el Banco Supervielle (-6,3%) y Cresud (-6%).

La caída en la bolsa de Nueva York se registra luego de que el pasado miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subiera las tasas de interés en 75pbs, en un intento por contener la inflación norteamericana. Desde entonces, y ante el riesgo latente, los inversores huyen de los países emergentes, caen las commodities y escalan las divisas, un contexto del cual Argentina no puede escapar.

“Hoy hay un brutal sell-off [venta] y cierre de riesgos a nivel global. La frase de hoy es ‘cash is king’ [el efectivo es el rey]. El índice global de dólar vuela, los mercados de renta variable se derrumban, incluso en la Argentina. Lo de esta jornada es puramente global, no se salva nadie, ni siquiera las commodities, que en algunos casos pueden ser refugio. Claramente la Fed no tiene problemas en romper lo que haya que romper para llegar a una inflación acorde en los próximos años”, explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

En la misma línea, el impacto se ve reflejado en el S&P Merval que operó en las 143.720 unidades (473 puntos en dólares). Este valor representa un 3,9% menos que ayer. En el panel de la bolsa porteña se destacan las caídas de YPF (-9%), BBVA (-7,2%), Transportadora de Gas del Sur (-5,6%) y Cresud (-4,5%).

Lo que no baja es el riesgo país, que este viernes avanzó 97 unidades y se posicionó en los 2531 puntos básicos (4%), el valor más alto desde finales de julio.

Cómo operaron los dólares en el cierre de la semana

Por su parte, el dólar blue cerró las operaciones $2 por encima del valor al cual se negoció durante la jornada del jueves. En ese sentido, el tipo de cambio paralelo que se vendió a $287 está $10 arriba frente al viernes pasado.

“Al contexto global, se le suma un esquema cambiario que viene acumulando reservas mediante el ‘dólar soja’, pero que no da definiciones de que haya una estrategia cambiaria. El programa se corta el 30 de septiembre, ¿pero a qué esquema vamos? Esa incertidumbre la estamos viendo en precios, se está liquidando las posibilidades de algún programa de estabilización porque se emitieron en 13 ruedas más de $500.000 millones. Es un problema”, acotó Camusso.

A contramano del “blue”, los tipos de cambios financieros revertieron la tendencia alcista que registraron en las primeras horas del día. Mientras el dólar MEP cerró ofrecido a $301,14, el contado con liquidación (CCL) se negoció a $306,76.

Por su parte, el oficial mayorista se comercializó con un avance de 41 centavos, a $145,47. De esta manera, la brecha cambiaria con el dólar blue, se ubica en los 96 puntos porcentuales.