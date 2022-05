En medio de una tensa mediación, Patricia Bullrich acusó a Alberto Fernández de “esconderse”

La referente del PRO aseguró que no se vieron las caras con el Presidente, quien la demandó por 100 millones de pesos por haber “dañado su honor”.

A pesar de la audiencia de “conciliación” convocada por la Justicia y prevista para llevarse a cabo durante la jornada de hoy, Patricia Bullrich y Alberto Fernández, las partes protagonistas, no se vieron las caras. El encuentro pautado tenía como eje la denuncia que el Presidente de la Nación inició contra la titular del PRO por haber “dañado su honor” luego de que ella sugiriera que el Gobierno intentó colocar un socio local en la compra de vacunas de Pfizer contra el coronavirus para cobrar un “retorno”.

Fue la ex ministra de Seguridad quien confirmó el “desencuentro” con el mandatario y lo acusó de “esconderse”. “La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, aseguró la dirigente opositora, quien ratificó sus dichos ante la Justicia.

“¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, agregó.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de Alberto, explicó por qué no hubo careo: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

En ese sentido, enfatizó con firmeza: “Hablar de Alberto como un hombre que aceptó coimas es de una energía muy oscura; esta mujer la va a pagar en la Justicia”.

Los dichos de Bullrich que generaron repudio en el Presidente se dieron en el marco de una entrevista que brindó para el canal LN+ el 24 de mayo de 2021. En ese sentido, expresaba: “El [ex]ministro de Salud Ginés González García dijo ‘para firmar un contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman’. Y Pfizer le dijo ‘no se puede: tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción’”.

Y agregaba: “Eso tiene una sola explicación: eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna”.

En ese momento, Luis Majul, el entrevistador le consultó si estaba “acusando al exministro de intentar tener un retorno de esa vacuna”, a lo que la ministra le respondió: “Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar que le pudiera dar parte de eso. Eso no tengo la menor duda y además, eso es criminal”. Al respecto, dijo que “eso el Presidente no lo ignoraba”.