En medio del escándalo con Eduardo Fort, el fuerte mensaje de Virginia Gallardo para Rocío Marengo

La panelista de Instrusos tomó partido tras el estallido de la vedette en Showmatch contra su pareja, el empresario hermano de Ricardo Fort.

Este miércoles, Virginia Gallardo sorprendió a sus seguidores en las redes sociales cuando manisfestó su apoyo a Rocío Marengo luego del explosivo descargo que la participante de Showmatch hizo en pleno vivo contra Eduardo Fort, su pareja.

La panelista de Intrusos, dejó atrás su enfrentamiento y la bancó de manera contundente.

«¿Saben cual es la diferencia? Mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ‘la que puede puede’… ¿yo que le dije ? ¡SALÍ DE AHI!», empezó Virginia Gallardo su mensaje en Twitter. Y continuó con un pedido general: «SORORIDAD MUJERES y a no escupir para arriba».

Minutos después, Virginia agregó en otro tuit: «Te abrazo @marengorocio», puso junto al emoji de un corazón.

«¡Ah! y me olvidaba… al final me di cuenta que apoyamos la misma causa… ¡cumplirle el sueño de ser famoso a Eduardo Fort! De nada Edu. Vamos todos conmigo, ¡Eduardo Fort! ¡Eduardo Fort! ¡Eduardo Fort!», exclamó, recordando el famoso video donde una fanática de Ricardo Fort gritaba «Mar del Plata lo merecía. ¡Basta de mediocres! ¡Ricardo Fort!, ¡Ricardo Fort!, ¡Ricardo Fort!».