En medio del “operativo clamor” del kichnerismo a Cristina, Insaurralde defendió la candidatura de la vicepresidenta

Frente a los múltiples pedidos de postulaciones a la expresidenta tanto desde La Cámpora como en el PJ provincial, el jefe de Gabinete bonaerense marcó la cancha y expresó su deseo de que la líder del Frente de Todos compita en las elecciones presidenciales.

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, le envió un fuerte mensaje al Frente de Todos: “No se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner”.

El intendente de Lomas de Zamora, ahora en uso de licencia para asumir como líder dentro del gabineta de Axel Kicillof, sentó posición desde su cuenta de Twitter.

Aunque la Vicepresidenta anunció que no será candidata en las elecciones presidenciales tras la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo duro arenga con el “operativo clamor”.

El pasado 6 de diciembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner cerró su discurso confirmando que no será candidata a nada en las próximas elecciones. De ser así, perderá los fueros y podría ser encarcelada.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, aseguró la exmandataria.

“Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, agregó la vicepresidenta con emoción en su rostro.

A mas de 1 mes de aquellas declaraciones llamativas, Martín Insaurralde sienta posición en línea con la de uno de los principales dirigentes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, que bajó línea: “No podemos hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscripta”, llamó a la militancia a “trabajar por la vitalidad de la política y del peronismo” y dijo que por eso “es imprescindible romper con la proscripción” de la Vicepresidenta, en declaraciones a AM530.

A dos meses del próximo 24 de marzo, La Cámpora organiza una masiva marcha para el Día de la Memoria, para impulsar la centralidad de la líder de la coalición oficialista. Larroque le pidió justamente a la militancia que salga “del estado de letargo”: “Hay que pasar de un momento gris en términos políticos y dar una demostración de fuerza”.