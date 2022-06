En Salta, jubilados protestaron en las puertas del Pami

La falta de atención, la demora en los turnos y en apoyo a los jubilados de Hipólito Yrigoyen fueron alguno de los motivos por los que decidieron reclamar en la casa central ubicada sobre Zuviría frente a plaza 9 de Julio.

Al igual que en el norte de la provincia, jubilados protestaron hoy en las puertas del Pami, ubicado sobre calle Zuviría frente a plaza 9 de Julio. El reclamo tiene que ver, básicamente, con los problemas que sufren a diario, cansados de los incumplimientos y las demoras en los turnos, pero por sobre todo por la falta de cobertura que padecen los jubilados de Hipoilto Yrigoyen donde ayer debieron realizar un corte de ruta para ser escuchados.

“Me enteré de la noticia y me vine directamente para apoyar a nuestros hermanos de Hipólito Yrigoyen, sostuvo Rosa en diálogo con El Tribuno. Con problemas para recibir su medicación, la mujer contó que sufre de síndrome de Meniere y que debe tomar dos medicamentos por día pero nunca se lo envían. “Mando mensajes por celular a la secretaria para que me autoricen los remedios porque no me puedo mover, pero nunca me responden los mensajes, no los leen directamente. Después de un mes recién me responden”, expresó indignada. La mujer se jubiló hace diez años y con el paso del tiempo dijo que todo fue empeorando con respecto a la atención. “Tuve que cambiar cinco veces de médico por la mala atención. Nunca avisan nada”.



“Vengo en apoyo a la gente de Yrigoyen, porque ellos están solos ante la falta de turnos, ante las enfermedades y ante el precio de los medicamentos. También porque acá en Salta sufrimos la falta de turno. Nos programan turnos dentro de 30 0 40 días recién. Es una demora que no podemos tolerar.Somos gente grande”, contó otra abuela al vivo que realizó El Tribuno en la protesta.

Ayer el senador provincial Juan Cruz Curá realizó una acusación formal contra el PAMI por abandono de persona y apuntó directamente contra la titular del organismo Luana Volnovich.