“En una frágil tregua,no alcanza”:Melconian criticó el“discurso moderado”de Batakis

El economista destacó en TN que los anuncios de la ministra de Economía no alcanzan por sí solos y opinó que lo que le espera al Gobierno hasta las elecciones de 2023 es “durar y llegar”

Carlos Melconian afirmó que el “discurso moderado” de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para anunciar un paquete de medidas económicas, “en medio de la frágil tregua” del Gobierno, “no alcanza”.

“Con las decisiones de hoy no se puede frenar el alza inflacionaria. Nosotros estamos en nuestra normalidad habitual, por más que te da vergüenza cuando ves los 10 países en el mundo que tienen esta inflación. No hay que decir que no si uno lo ve venir, pero tampoco hay que asustar”, expresó el ex director del Banco Nación en el programa “Desde el llano”, de Joaquín Morales Solá; por el canal TN (Todo Noticias).

Y siguió: “Nosotros estamos viendo muchas experiencias de Argentina con deterioro y estamos discutiendo esa dinámica. La pregunta es, ¿están haciéndose hoy el bocho de me presento a la elección?, voy a ser candidato, voy a la provincia, ¿cómo llegamos?, ¿qué pasa por esas mente hoy?”.

El protagonista aseguró que el punto de inflexión de la gestión de Alberto Fernández fue el “el 15 de noviembre (de 2021), 24 horas después de la elección”. Según el economista, en ese momento el Gobierno “empezó a durar” y a apostar a “llegar” a las próximas elecciones.

“Los Gobiernos tienen situaciones que son letales”, comentó Melconian y agregó: “Esto para mí no se da vuelta, solo tienen que durar y llegar”.

En esa línea, dijo: “Hay un grueso de la sociedad, con el que me siento identificado, que anda en otra cosa. No está en la rosca de un lado ni del otro. El debate que yo quiero dar, es mostrar que la deuda en dólares y en pesos, y que la emisión monetaria, que genera inflación, el mayor enemigo del pobre, son nocivos”.