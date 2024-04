EN VIVO: Ley de Bases: Aprobaron las facultades delegadas para Milei, privatizaciones, la reforma laboral y el régimen para grandes inversione

Tras una sesión maratónica, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Luego se aprobaron todos los capítulos en forma particular. Ahora se vota el paquete fiscal.

Después de casi 20 horas de un debate extenuante, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 142 votos positivos, 106 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de Ley Bases promovido por la gestión de Javier Milei. El tratamiento se produjo a menos de un mes de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, motorizado por el propio Presidente.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votaron en particular el mega proyecto, aprobando todos los capítulos. Ahora la Cámara baja inició el tratamiento del paquete fiscal.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso. Eso destrabó el tira y afloje y permitió que el jueves pasado se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

El oficialismo llegó al inicio de la sesión especial con la certeza de que tenía los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, había artículos clave que estaban en riesgo, empezando por el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado. También pendía de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias y las privatizaciones. Asimismo, se cuestionaba particularmente el capítulo del RIGI, con grandes beneficios a corporaciones que inviertan más de 200 millones de dólares. Sin embargo, salvo el impuesto a las Ganancias que aún no se votó, el resto fue aprobado.

La votación en general estaba garantizada con un piso de 135 votos a favor, según especulaba de antemano el oficialismo, y finalmente obtuvo 140 voluntades a favor.

14:55 | Se aprobó la Ley de Medidas Fiscales

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes y a continuación se desarrollará la votación en particular del articulado. Con 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones, el Gobierno tiene su media sanción y ahora el debate se traslada al Senado.

Este proyecto comprende, entre otros puntos clave, la reversión del impuesto a las Ganancias, rebaja de Bienes Personales, moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social, blanqueo de capitales de hasta 100 mil dólares, cambios en el régimen simplificado (incluye la eliminación del monotributo social), eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI) y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

14:40 | Terminó la votación de la Ley Bases y empezó la del paquete fiscal

Luego de más de 26 horas de sesión especial, culminó esta tarde la votación en particular de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y tras un efímero cuarto intermedio comenzó la votación de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Este proyecto comprende, entre otros puntos clave, la reversión del impuesto a las Ganancias, rebaja de Bienes Personales, moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social, blanqueo de capitales, cambios en el régimen simplificado (incluye la eliminación del monotributo social), eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI) y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

14:30 | La oposición ganó votación ajustada por el impuesto al tabaco

La oposición asestó hoy, de manera sorpresiva, un certero golpe al lobby empresario al aprobar la incorporación de un artículo a la Ley Bases que permitirá que la tabacalera Sarandí vuelva a abonar la misma alícuota del impuesto interno mínimo a los cigarrillos que pagan sus competidores en la industria.

Pese a que el PRO y La Libertad Avanza se abroquelaron para que esta reforma no avanzara, la abstención de la gran mayoría de los diputados de Unión por la Patria y 21 que votaron a favor allanó el camino para que se aprobara la incorporación de este artículo, que festejó Hacemos Coalición Federal, la UCR e Innovación Federal.

El resultado fue muy ajustado: 82 votos afirmativos, 77 votos negativos, 69 abstenciones. Sin embargo, alcanzó para aplicar este cambio en el articulado.

Entre los votos positivos estuvieron el de Victoria Tolosa Paz y otros 20 diputados de Unión por la Patria, una decisión que fue reconocida y aplaudida por la UCR y Hacemos Coalición Federal.

De esta manera, la tabacalera Sarandí, que domina el 33% de mercado y que se beneficiaba por ofrecer cigarrillos a menor precio producto de las ventajas impositivas de las que gozaba, volverá a pagar la alícuota del 73% de los impuestos internos mínimos al tabaco (actualmente paga el 70%), en caso de que el Senado confirme estos cambios.

“El oficialismo no quería que se votara. Se pudo dar bajo presión. El PRO no quería saber nada. Hubo muchas charlas durante toda la madrugada para que se diera. Al final el oficialismo cedió y se pudo votar”, dijo en estricto off the record un negociador de la UCR que participó de las negociaciones.

13.30 | Se aprobó la eliminación de la moratoria jubilatoria

El resultado de la votación dejó 125 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones. La última moratoria previsional puesta en marcha por el Gobierno de Alberto Fernández permitía que personas que no habían llegado a los 30 años de aportes jubilatorios durante su ejercicio laboral pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima a través de un programa en el que se les iba descontando de las cuotas de los haberes lo correspondiente por los años adeudados.

El Gobierno de Javier Milei consideró que no es justo para las personas que aportaron durante 30 o más años financiar a aquellas personas que por distintas circunstancias no llegaron a hacerlo.

De acuerdo a esta visión, la generalización de las moratorias y la universalización jubilatoria condujo a un achatamiento de la pirámide que va en detrimento de los ingresos de los jubilados que hicieron contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) “durante toda su vida” laboral.

En reemplazo de la moratoria, el Gobierno incluyó un sistema similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que reconocía el 80% de los haberes de una jubilación mínima para aquellas personas que no hubieran alcanzado los 30 años de aportes requeridos por regla general.

Justamente la nueva “Prestación de Retiro Proporcional” propone otorgar a las personas que no cumplen con los requisitos para jubilarse un proporcional por los años de aportes, con un mínimo del 80% del haber de una jubilación mínima.

12.30 | Se aprobó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

Con 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones se aprobó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que contempla beneficios de todo tipo para aquellas corporaciones capaces de invertir más de 200 millones de dólares en el país. Si bien todo el arco político reconoció la necesidad de implementar un plan que atraiga inversiones, los detractores de este capítulo fueron sumamente críticos del nivel de beneficios que se les otorgaba.

Algunos de UxP mencionaron la palabra «saqueo». El diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman dijo que el RIGI logrará “convertir a la Argentina prácticamente en una economía enclave, que no es lo que han hecho los países que se han desarrollado en base a sus recursos naturales”.

En alusión a esto, la diputada Stolbizer sostuvo que “no es justo este tipo de concesiones que perjudican a otras empresas”. Habló además de que “se violenta el federalismo” y “hay un artículo que incluso le dice a la Justicia lo que tiene que hacer”. “Son esos artículos que claramente no son hechos por un funcionario del Estado”, denunció.

Por su parte, la legisladora del FIT, Del Plá, consideró que “es un régimen de entrega fenomenal para los grandes capitales”, mientras que la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto se mostró “a favor de la inversión”, pero aclaró: “Para nosotros como está redactado puede generar las condiciones para un patrimonialismo de amigos”. Al tiempo de indicar que se avanza con competencias del Congreso y las provincias. “Es poco apto, poco sano en términos republicanos hacer este proyecto al mismo tiempo de un blanqueo; permitiría de esa manera que capitales que podrían ser del narcotráfico o crimen organizado puedan operar en el país”, añadió.

12.00 | Se aprobó la desregulación de hidrocarburos

Con 144 votos a favor y 106 en contra se aprobó la desregulación hidrocarburos, que da libre exportación y explotación de los hidrocarburos, entre otras cuestiones. También establece que el Poder Ejecutivo no puede intervenir o fijar precios de comercialización en el mercado interno.

En ese sentido, el diputado de izquierda Christian Castillo denunció un presunto acuerdo entre el Gobierno y las empresas petroleras. «Es delirante, es la entrega nacional a las petroleras. Le acaban de dar a los de YPF 72 millones de pesos mensuales, ladrones».

«Hablan de la casta, manga de caraduras, y ahora entregan el petróleo a las petroleras. 72 mil dólares por mes cobra acá (José) Rolandi«, agregó.

11.45 | La reforma laboral que aprobó Diputados

Según la iniciativa que obtuvo media sanción, quedó reducida la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones) y la derogación de multas por no registración laboral.

También fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados «pasantías»), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

11.30 | Aprobación de cambios en el estatuto del peón rural

Se aprobó con 141 votos afirmativos, 110 negativos y ninguna abstención el título 5 capítulo 5 que modifica el estatuto del peón rural. Esta habilita el periodo de prueba, que no existía en este sector, y se quitó la obligatoriedad de recurrir a la bolsa de trabajo que establece la organización gremial.

Por otro lado, se avaló a los trabajadores autónomos contratar a hasta 5 personas sin que implique una relación de dependencia. Este punto fue aprobado con 136 votos afirmativos, 113 negativos y 2 abstenciones.

11.20 Myriam Bregman rechazó la reforma laboral

La diputada del Frente de Izquierda y excandidata presidencial, Myriam Bregman, se opuso a la aprobación de la reforma laboral y manifestó: «Lindo regalito le están haciendo a los trabajadores«.

«Les están dejando el presente para el 1 de mayo. La verdad, escandaloso», apuntó con dureza la dirigente de izquierda.

11.10 | Karina Milei sigue desde el recinto la votación

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se hizo presente en la Cámara de Diputados mientras tiene lugar la votación en particular de los puntos de la Ley Bases. Pasadas las 11, se ubicó en el mismo palco en el que se encuentra el ministro del Interior, Guillermo Francos.

11.00 | Se aprobó la modificación de los contratos de trabajo

La temática, que forma parte de la reforma laboral, consiguió con 138 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. También se avaló la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, que permite la creación de fondos de cese, con 136 votos afirmativos 113 negativos y 4 abstenciones.

En este punto, el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, manifestó que con estas modificaciones se «están sacrificando los derechos de los trabajadores».

«La Constitución prevé que tiene que haber resguardo contra el despido arbitrario. Aquí lo que estamos generando es un hecho mediante el cual se facilita la desvinculación de un trabajador», apuntó el legislador.

10.46 | Se aprobaron modificaciones en la modernización laboral

Con 147 afirmativos y 103 negativos se aprobó el título 4 artículos 75 y 76 a 80 de promoción del empleo registrado, que elimina las multas a los empleadores que no registraron trabajadores, entre otros aspectos.

Por otro lado, la votación registrada para las modificaciones de la modernización laboral fue de 140 voluntades afirmativas, 111 negativas y 1 abstención. Aquí, la nueva ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013.

10.30 Se avaló el capítulo sobre empleo público

El capítulo del empleo público fue aprobado con 138 votos positivos y 113 negativos. En este punto, la diputada Margarita Stolbizer aseguró que «todo el contexto de la Ley Bases es una proclama de privilegios que se destinan al sector privado«.

En ese sentido, advirtió por la judicialización de este tema debido a la «estabilidad» de los trabajadores estatales y preguntó: «¿Quién la redactó o cuál es el funcionario que copió y pegó?«.

10.10 | Se aprobó la Reforma del Estado y las privatizaciones

Por 135 votos a favor, 116 negativos y dos abstenciones, se le dio luz verde a la «reforma del Estado» que se encuentra en la Ley Bases, y que incluye las privatizaciones de empresas estatales, éste aprobado por 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones.

De esta manera, se avanzará sobre 11 empresas del Estado de las 41 que estaban incluidas inicialmente en el texto que se trató en los primeros meses del año y que sufrió un traspié en Diputados. Hay cuatro empresas en condiciones de ser privatizadas en forma total, mientras que otras cinco podrán ser concedidas en concesión, pero el Estado deberá mantener una intervención mayoritaria. Otras dos tendrán un régimen particular.

De esta manera, se habilitó la venta de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e Intercargo SAU. Entre las compañías que podrán privatizarse de forma parcial se encuentran AYSA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales S.A. Tendrán un regimen especial Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

9.55 | Se aprobó la delegación de facultades a Milei

El proyecto señala «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año» y delega en el Poder Ejecutivo nacional «las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia».

Este punto, que delega facultades extraordinarias al presidente Javier Milei fue aprobado con 134 votos positivos, 117 negativos y una abstención.