Encuentro entre leyendas: los Rolling Stones grabaron una canción junto a Paul McCartney

La reunión cumbre se podrá escuchar en el próximo disco de la banda liderada por Mick Jagger. Además, corrió la versión de que Ringo Starr también colaboró en un tema.

The Rolling Stones y The Beatles se erigen como las bandas más legendarias del rock. El legado de los Fab Four sigue intacto en la cultura popular mientras que Mick Jagger y compañía continúan sobre los escenarios y ya tienen un nuevo disco de estudio entre manos.

Si bien muchos consideran que las dos leyendas del rock británico mantienen una rivalidad histórica, los miembros de las mismas siempre se encargaron de desmentir ese mito y mostraron un mutuo respeto en diversas ocasiones. Un buen ejemplo fueron los mensajes que admiración y cariño que Ringo Starr y Paul McCartney escribieron tras la muerte de Charlie Watts.

Otra muestra de su excelente relación es la noticia que confirmó Variety: McCartney será uno de los invitados para el venidero disco de Sus majestades satánicas. El álbum fue producido por Andrew Watt y Macca tocó el bajo para la canción de la que no se ha revelado el nombre, mientras que también han circulado rumores de que Ringo Starr podría participar en otra canción.

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards en acción. (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)Por: REUTERS

Esta colaboración sería histórica, ya que tanto los exmiembros de The Beatles como The Rolling Stones se encuentran en un momento crepuscular de sus carreras aunque con total vigencia.

Las colaboraciones previas entre The Beatles y The Rolling Stones

Lo cierto es que ninguna de las bandas solía contar a menudo con invitados para sus discos, pero sí se cuentan las conocidas intervenciones de Eric Clapton o Billy Preston con los de Liverpool o la invitación a David Bowie por parte de los Stones.

The Beatles en 1968. Foto: Archivo AP.

Fue en 1963 queJohn Lennon y McCartney grabaron voces para el single de The Rolling Stones titulado “We Love You”. Por su parte, Brian Jones fue parte de “You Know My Name (Look Up the Number)” de The Beatles tocando el saxo.

El nuevo disco de los Stones desde 2016

Durante los últimos años, la banda comandada por Mick Jagger lanzó diversos materiales en vivo, entre los que se cuentan el reciente GRRR Live, Licked Live in NYC, Live at The El Mocambo, Bridges to Buenos Aires, Havanna Moon y más.

También le entregaron a su público versiones masterizadas y de lujo de algunas de sus discos más legendarias como Tattoo You, Goats Head Soup, Honk, entre otros. Sin embargo, no sacan un nuevo material de estudio desde 2016. Su último trabajo en ese sentido fue Blue & Lonesome, por lo cual los fans esperan con ansias la salida de un álbum que por el momento no tiene fecha de estreno ni título.