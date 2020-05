Enfermera rusa tuvo que atender pacientes en ropa interior por falta de equipamiento médico

Al día de la fecha, Rusia registra 326 mil casos confirmados de coronavirus, convirtiéndose en la segunda tasa más alta en el mundo, solo superada por Estados Unidos

Una enfermera del Hospital Clínico Regional en Rusia se enfrentó a un sumario por atender a sus pacientes solo con ropa interior bajo su bata transparente luego de que la acusaran de ralizar un “incumplimiento de los requisitos de vestimenta médica”, aplicándole una sanción que no ha sido revelada.

Sin embargo, este jueves se revocó la sanción tras las declaración de un grupo de médicos que señaló que la enfermera debió trabajar con ropa interior por la escasez de ropa médica desechable y reutilizable para usar sobre su lencería.

La profesional de 23 años, de nombre Nadia, explicó previo a la revocación de la sanción que hacía demasiado calor con su bata protectora, explicación que no fue cierta.

De hecho, la joven debió cerrar sus cuentas en redes sociales luego que se viralizara la imagen, ya que provocó un “alboroto” en sus cuentas la imagen donde se le veía trabajando en ropa interior: “Simplemente no tenemos nada que ponernos (…) No hay suficientes trajes, que de acuerdo con las reglas, debemos usar debajo de nuestras batas protectoras”, comentó un médico al Daily Mail, agregando que no se desnudarían si tuvieran el set completo.

Además los médicos cuestionaron a la persona que viralizó las capturas. “Lo más importante es que ella estaba ayudando a los enfermos con coronavirus. No estuvo para nada bien que un paciente le tomara una foto”, indicó un compañero de la enfermera.