Enfrentamiento en Tres Cerritos: la versión que dieron dos de los protagonistas del hecho

Dijeron que los estaban esperando para golpearlos.

Tras los hechos sucedidos en la plaza Alfonsina Storni de Tres Cerritos, los dos jóvenes que se hallaban en el interior de la camioneta en la mañana del 1 de enero dijeron que ellos llegaron allí desde la fiesta que hubo en Gimnasia y Tiro junto a dos amigos que se hallaban en otro vehículo, y que unos diez jóvenes los estaban esperando para golpearlos: la razón un incidente días antes con la hermana de uno de los que se hallaban en la plaza. Al respecto Pablo T. (17) dijo que apenas vieron la camioneta le cruzaron un Chevrolet Onix blanco y que su acompañante Wenceslao F. bajó para ver de qué se trataba. Allí comenzaron a rodearlos y a exigir que baje Pablo T. a pelear con los diez jóvenes que lo esperaban para darle supuestamente un escarmiento, por un incidente con la hermana de uno de ellos que había protagonizado Pablo T. días antes.

El joven dijo que fue golpeado en el rostro a través de la ventanilla y que al ver el número de atacantes, todos ebrios, decidió no bajar, por lo que los jóvenes que lo rodeaban comenzaron a destruirle la camioneta, hasta que uno de ellos le destrozó el parabrisas con una botella de champán y esto motivó su desmedida reacción. «Me destrozaron el vehículo en el afán de que bajara a pelear, pero eran diez, los que nos rodeaban», dijo el conductor. Ante el cariz del asunto y cuando uno de los jóvenes se le puso delante y le destruyó el parabrisas, aceleró la Amarok azul para hacer cesar la agresión, y eso por poco causa una tragedia: «Lo demás fue una reacción de autodefensa y desesperación», dijo a El Tribuno.

Los incidentes quedaron bajo la jurisdicción de la fiscalía Penal 2 de Analía Alicio quien ordenó una serie de diligencias y peritajes para establecer verdaderamente cómo se desencadenaron los hechos, que tomaron dimensión pública por videos que se viralizaron casi de inmediato.

«Si bajaba, me mataban»

El joven dijo a nuestro medio que si bajaba de la Amarok lo iban a matar a golpes: «Si ven los daños que le hicieron a la camioneta, el estado de ebriedad de esos diez que nos rodearon, no creo que hubiera otro resultado», dijo en su descargo el conductor del vehículo, quien agregó que ni él ni su compañero habían bebido alcohol.

El adolescente confesó haber sido amenazado días antes y mostró los chat donde le informan: «Escuchame amiguito. No te me cruces porque te mato», entre otras cosas. Aseguró que no fue a la plaza a beber ni a pelear con nadie y que se dio cuenta tarde que lo estaban esperando para darle una paliza, porque había entre ellos una bronca nacida de un incidente vial y una jovencita, hermana de uno de los presentes en la plaza Alfonsina Storni.

El abogado de Pablo T. dijo que dos de los jóvenes que destrozaron el vehículo ya fueron denunciados e informó que no hay imputados. Los padres del adolescente dijeron que apenas conocieron el hecho entregaron el vehículo a la policía.

