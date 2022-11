Enojo de senadores de la UCR con Cornejo por alinearse detrás de Macri

El riojano Julio Martínez recibió llamados de varios senadores radicales para explorar un reemplazo del mendocino en la jefatura del interbloque de Juntos

“Parece más cercano a Macri que a los líderes de la UCR“, cuestionan por lo bajo los senadores radicales, que en las últimas horas vieron con muy malos ojos las declaraciones públicas que tuvo el ex presidente del centenario partido, Alfredo Cornejo, cada día más alineado al macrismo.

Según reveló en las últimas horas LPO, Cornejo fue cuestionado en duros términos por parte de radicales que se comunicaron con el riojano Julio Martínez para explorar un reemplazo del mendocino en la jefatura del interbloque de Juntos en el Senado.

La respuesta de Martínez ante los sucesivos pedidos de descabezamiento de Cornejo fue la de poner paños fríos, a la espera de que baje la espuma y el encono contra el mendocino.

Por su parte, según el mencionado medio, los senadores insistieron ante Martínez en que Cornejo rompió con el el acuerdo político por el cual lo eligieron en el marco de la renovación de autoridades a finales del año pasado. En las charlas se recordó que al momento de elegirlo estaba difícil conseguir los votos y finalmente se decidió hacerlo porque prevaleció la idea de unir al partido frente al PRO.

Ahora que la tensión con el radicalismo está llegando a un punto crítico por la decisión de Macri de boicotear el acuerdo de Horacio Rodríguez Larreta con el radicalismo para que Martín Lousteau sea jefe de Gobierno, los alineamientos de radicales con Macri no son un tema menor.

La frase de Cornejo que enojó a los senadores

Cornejo criticó el cónclave del radicalismo del sábado pasado, al afirmar que “terminó siendo un acto para debilitar la imagen de Juntos por el Cambio”. En una entrevista con María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio), el ex gobernador de Mendoza señaló que “los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio”.

“Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente”, acotó.

“Si lo convocaron para eso hubieran avisado, quizás no todos los simpatizantes hubiesen ido”, advirtió el mendocino en defensa del ex presidente y cargó contra Gerardo Morales y Martín Lousteau como los organizadores del acto.

“Hicieron mención a Macri donde no había necesidad y donde había que mostrar unidad”, señaló Cornejo esta mañana. En ese sentido analizó: “A Larreta le viene muy bien que sean otros los que desgasten a Macri”.