Enorme!: así es la flor más grande del mundo, famosa por un particular aroma

Batió el récord con 111 centímetros de diámetro y florece durante siete días, tras lo cual se marchita y se pudreLase ubica en las profundidades de los bosques de la. La comunidad científica mundial ya la reconoció como la más grande del planeta.

La gigante flor de color rojizo y textura “carnosa” cuenta con pequeñas manchas blancas en forma de ampolla y gigantescos pétalos. Rafflesia tuan-mudae mide 111 centímetros de diámetro, superando el anterior récord mundial de 107 centímetros de una flor de su misma especie también hallada en Indonesia.

​”Esta es la más grande que se haya documentado”, afirma Ade Putra, de la Agencia de Conservación de Agam en Sumatra, en la revista especializada Phys.org. La Rafflesia es famosa por su olor a carne podrida, con la que atrae a los insectos y su tiempo de floración solo dura aproximadamente una semana, tras lo cual se marchita y se pudre.

