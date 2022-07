Enríquez fulminó aAlberto:“¿Se puede negociar con alguien que está tomando 2mg de Clonazepam por día?”

El exdiputado Jorge Enríquez planteó sus reparos ante un posible acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. “No vamos a asociarnos a esta locura”, aseguró. 23 julio, 2022

El exdiputado de Juntos por el Cambio y del Pro, Jorge Enríquez, se mostró reacio a un eventual acuerdo de gobernabilidad con el kirchnerismo.

En diálogo con el programa Mundo Imperfecto, en FM Cultura, Enríquez dijo:”¿Se puede negociar con alguien que está tomando dos miligramos de Clonazepam por día, como el Presidente?”.

“En este sentido, el exdiputado y miembro del equipo de Patricia Bullrich señaló: “¿Puedo negociar con alguien que a la mañana dice ‘blanco’, a la tarde me dice ‘negro’ y a la noche no sabe lo que me dijo ni a la mañana ni a la tarde?”.

Respecto a la responsabilidad de la oposición frente al caos económico y político, el exdirigente afirmó que siempre han sido responsables, pero a su vez, aseguró: “No vamos a asociarnos a esta locura”.

Por otra parte, Enríquez no dudó en disparar contra Cristina Kirchner y Juan Grabois, a quienes acusó de estar dando “un golpe de Estado en cuotas”. A la vicepresidenta la tildó de “psiquiátrica”, mientras que del dirigente social dijo: “Es un zurdo con Osde”.