Entre 194proyectos legislativos relacionados con la“agrobioindustria”,sólo uno se convirtió en ley este año

Es una iniciativa sobre legalización del cáñamo y el cannabis medicinal, aprobada en ambas cámaras. La Fundación Barbechando indicó que otras dos obtuvieron media sanción en Diputados. La paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición “paralizó el funcionamiento del Parlamento”.

El primer semestre del 2022 transcurrió con “pocos resultados” para el campo en el Congreso de la Nación, ya que un solo proyecto relacionado con el sector “agrobioindustrial” se convirtió en ley, referido a la legalización del cáñamo y cannabis medicinal. En tanto, otros 2, sobre biotecnología y antimicrobianos, obtuvieron media sanción en Diputados y esperan ser tratados en el Senado.

Los datos fueron recopilados por la Fundación Barbechando, integrada por productores que siguen la agenda legislativa. En el informe, la entidad detalló además que 2 de las 3 iniciativas sobre AgroBioIndustria (ABI) fueron presentados por el Poder Ejecutivo. Mientras que el restante, referido a reducir el uso de antimicrobianos en personas y animales, corresponde al socialismo.

De los más de 1900 proyectos de ley presentados en la mesa de entrada de ambas cámaras,el 10% de las iniciativas fueron vinculadas a la ABI, con un total de 194. En lo que va del primer semestre, el bloque opositor de Juntos por el Cambio lleva la delantera en la autoría de los proyectos sobre este sector,con el 48% del total, seguido por el bloque oficialista con un 37%, y Consenso Federal con un 7%.

Las propuestas sobre ambiente, con un 25%, fueron las más numerosas dentro de las relacionadas con la ABI, según detalló la Fundación Barbechando.

Mientras tanto, entre muchos otros, quedan a la espera de tratamiento el proyecto de fomento de exportaciones, ideado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en conjunto con el oficialismo, y la modificación de la ley de emergencia agropecuaria.

Estos números se dieron en un contexto donde las sesiones se redujeron un tercio y las sanciones de proyectos fueron casi la mitad respecto al mismo período del año pasado. En Diputados, no hubo grandes variaciones en la cantidad de sesiones pero en el Senado mermaron en un 45%. Así, en la Cámara baja, la Comisión de Agricultura tuvo el doble de reuniones que el año pasado y Ambiente el triple; Economías Regionales mantiene la tendencia de los últimos 2 años, aún sin reuniones. En cambio, en la Cámara alta se presenta el escenario inverso: Agricultura y Economías Regionales no mantuvieron encuentros hasta la fecha; y Ambiente tuvo la misma cantidad que en 2021.

Al respecto, Barbechando indicó que la agenda ambiental “pisó fuerte” en el Parlamento, y este año se aprobaron las creaciones de 5 reservas y parques nacionales. De hecho, las propuestas sobre ambiente, con un 25%, fueron las más numerosas dentro de las relacionadas con la ABI. Luego les siguen los proyectos sobre economías regionales (18%) y los de emergencia agropecuaria (17%).

Por otro lado, Barbechando resaltó que la Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete “debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”. Sin embargo, Juan Manzur asistió solo una vez en 6 meses.

La agenda del agro “casi sin avances”

En este contexto, Barbechando analizó que la paridad de fuerzas en Diputados genera “una paralización en los acuerdos”. Mientras que, en el Senado, la agenda del oficialismo venía acelerada y menguó en las últimas semanas.

“La demora en la conformación de las comisiones fue histórica. La agenda del agro, casi sin avances. El 2022 fue un año atípico según señalan los principales referentes legislativos: a pesar de contar con un Congreso equilibrado y de no ser año electoral, la actividad parlamentaria fue en descenso. Se sancionaron casi la mitad de las leyes respecto del 2021, y las sesiones, que todas fueron especiales, además se redujeron en un tercio”, pormenorizó el reporte elaborado por Florencia Ricchiuti y Santiago Ricca,

Fuente: Fundación Barbechando

¿Los motivos? “El empate técnico entre las dos bancadas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con casi idéntica cantidad de diputados y senadores en cada una de las cámaras, generaron la imposibilidad de acuerdos. Las negociaciones se frustraron más de una vez, y, también, las diferencias en los propios espacios obligaron a repensar estrategias internas y evitar fugas o quiebres en las coaliciones”, analizaron.

Sin embargo, aclararon que en el último mes se pudo visibilizar “cierta tendencia a avanzar” con paquetes productivos de leyes, especialmente en Diputados (industria automotriz, cáñamo y bio y nanotecnología). “Mientras tanto, el Senado se mantiene activo con la agenda judicial y económica más polarizada”, consideraron.

¿Qué pasará en la segunda parte del año?

Aún el Congreso está debatiendo si se hará lugar al tradicional “receso de invierno” o mantendrá la actividad legislativa durante las vacaciones. “Sí hay una certeza y es que el segundo semestre no pareciera ser muy distinto al primero, donde las fuerzas empatadas buscarán mínimas negociaciones que no generen inclemencias internas. Es decir, no abrir a debate temas que dividan a los propios frentes”, señalaron los especialistas de Barbechando.

“Desde Barbechando aspiramos a que el Congreso pueda activar y empezar a buscar acuerdos de mínima. Hay temas de la agenda económica y social que no pueden mantener ajena a la clase política. Se requiere empezar a pensar las políticas públicas, de consenso, para proyectar los próximos 50 años, para una Argentina que tiene todo el potencial para crecer”, concluyó el informe.