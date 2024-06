“Era necesario”: el director de Educación de Axel Kicillof defendió que no se tenga que repetir más

Alberto Sileoni señaló que el sistema educativo tiene “100 años” y “no mejora la vida de los estudiantes”. A partir de 2025, los alumnos de los secundarios bonaerenses no repetirán más el año.

Tras la cuestionada decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof, de anular la repitencia de alumnos en el secundario, el director de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, defendió la decisión.

“Estamos discutiendo una actualización de la secundaria con más asistencia para salir de un paradigma clásico de 100 años que no mejora la vida de los estudiantes. Es cierto que no hay repitencia, pero que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia”, señaló el funcionario.

En referencia al nuevo sistema, detalló: “No es un sistema menos exigente el que estamos proponiendo: dos cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, tenés que sacarte 7 en cada cuatrimestre. Si tenés 6 y 8 no sirve, tenés que tener por lo menos 7. Vamos a tratar de entrar en un sistema menos secundario y más universitario, en donde aquella materia que ya aprobaste no la tengas que volver a aprobar. Hoy si aprobás Matemática de primero, pero repetís el año porque te llevaste más de tres previas, tenés que volver el año que viene a aprobar Matemática de primero. Nos parece que no es el camino. El camino es salir de ese esquema”.

Con críticas al presidente Javier Milei, quien había asistido a su colegio para dar comienzo al año lectivo y donde dio un discurso frente a los alumnos en el cual algunos se descompensaron en el escenario, indicó: “Hablar una hora y media sobre cosas inentendibles, hacer chistes de burros y reírse cuando se desplomó un alumno delante de él”.

Sobre la resistencia que provocó la decisión, Sileoni admitó que sabían que iba “causar impacto” y defendió a Axel Kicillof.

“Tenemos un gobernador que nos anima a ir para adelante. Estamos trabajando con 3 mil y pico de directores desde hace un año y medio, con docentes, con estudiantes. O sea que no es un piletazo, está muy trabajado, pensado. Hemos aprobado esto. No lo apruebo yo, lo aprueba un Consejo de Educación que es pluripartidario”, manifestó

“Hemos trabajado con cuidado para que sea por unanimidad. Después se traduce con que sacan la repitencia y siga siga. Pero la verdad es que hay mucho trabajo. No es una ocurrencia de un día. Sabíamos que iba a tener impacto, pero es por el mejoramiento de la escuela. Que se queden tranquilas las familias, los docentes; vamos a trabajar con ellos y explicar lo que tenemos que explicar”, remarcó.