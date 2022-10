Eric Freeman, de estrella del básquet a pedir un plan: «Ningún equipo me contrata»

Durante el programa Informate en la Noche los periodistas Rebeca Aldunate y Julián Arriagada dialogaron con el ex jugador de El Tribuno y Salta Basquet, Eric Freeman, quien fue visto haciendo fila en Anses para cobrar una ayuda social.

«Hace mucho estoy en Argentina, hace 5 o 6 años que estoy en Salta. Siempre he vuelto a Salta porque me gusta mucho», comenzó diciendo el oriundo de Estados Unidos que luego agregó: «Lo que pasa es que hace un año atrás en Río Negro me corté mi tendón de Aquiles, por eso no puedo trabajar, ningún equipo me contrata».

Quien en su momento fue el refuerzo estrella del básquet nacional, explicó que hace aproximadamente 8 años tiene documento argentino y detalló que fue el lunes y le dijeron que «no hay drama porque soy argentino. Cobraré el bono el mes que viene o el siguiente«.

El ex jugador se solidarizó con la gente, «me levante a las cinco de la mañana, había mucha gente esperando afuera, durmiendo afuera», cerró.