“Es incapaz de ser lo que necesitamos que sea», Michelle Obama, contra Donald Trump

«Es incapaz de ser lo que necesitamos que sea», dijo la ex primera dama al abrir una Convención Demócrata virtual marcada por la crisis sanitaria que despertó la pandemia por el coronavirus. La ex primera dama de Estados Unidos y esposa del ex mandario Barack Obama, Michelle, habló para los medios estadounidenses de manera contundente contra el actual presidente de la nación, Donald Trump . La crisis sanitaria derivada de la pandemia por el coronavirus afectó de lleno a la sociedad, economía y política del país norteamericano. Ahora Michelle Obama ataca directamente a Trump.

“Siempre buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absurda de empatía”. La esposa del ex presidente Obama añadió que “Trump es el presidente equivocado para nuestro país”.

A parte de esto y para cerrar su intervención Michelle quiso pedir el voto a los estadounidenses para el candidato Joe Biden. Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, se celebran en noviembre. Habrá que esperar que ocurre con Trump en estas elecciones y su representación. La situación no esta para nada clara.

«Están cerrando colegios electores en barrios habitados por minorías; están borrando a la gente del censo de votantes; están mandando a gente a intimidar a los votantes; y están mintiendo sobre las medidas de seguridad de nuestros votos». Y frases atacando directamente a la personalidad del jefe del Estado y del gobierno, como, por ejemplo, que éste «no es el presidente adecuado para nuestro país», detalló la ex primera dama estadounidense.

Su alocución se dio en el cierre de la primera jornada de la Convención Demócrata con la que arrancó la campaña electoral de Estados Unidos. «Si queremos tener esperanza y salir de este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestra vida dependiera de ello», dijo de manera bien directa.

Obama solo mencionó a Donald Trump una vez por su nombre. Lo hizo para arrancar un párrafo en el que declaró que el presidente, «simplemente, no es capaz de ser lo que necesitamos que sea». Y subrayó: «Es lo que hay».

f: Cronista