Es mendocina, vive en Qatar y enumera las cosas que no tienen que hacer los argentinos que viajen al Mundial

Nahir Tayura llegó hace un mes al país asiático para trabajar como bartender en un importante hotel de Doha. En diálogo con TN, explicó cómo evitar ser multado, detenido o deportado por las autoridades locales.

A Nahir Tayura fue una conocida la que le acercó la propuesta: “Me dijo que estaban buscando gente en Qatar para trabajar. Yo no tenía ni idea de dónde era, pero apliqué, tuve una entrevista vía webcam y quedé”, contó a TN.

La mendocina de 25 años, nacida en el departamento de Godoy Cruz, viajó al país asiático precisamente hace un mes. Allí la esperaba un puesto como bartender en el Hotel Hilton, en el que fue aceptada luego de responder cuestiones sobre el servicio y explicar cómo se elaboran los tragos clásicos como el Negroni o Manhattan.

“Estudié para ser bartender a finales de 2020 y me recibí de 2021. En Mendoza trabajé en la calle Arístides, que está llena de bares. También estudié Hotelería y Turismo. Me quedan cuatro materias para recibirme”, expresó.

La joven aplicó a una propuesta del Hotel Hilton y comenzó a trabajar allí como bartender (Foto: Instagram @negritt4).

Tayura explicó que, como a todas las personas que viajan a trabajar a Qatar, su empleador le provee la visa de trabajo, alojamiento, comida, transporte y todas las comodidades para vivir durante los dos años que dura el contrato.

Respecto a los preparativos para el Mundial que comenzará el 20 de noviembre, la joven detalló que los argentinos y las argentinas que viajen “se sorprenderán con lo moderno y tecnológico que es el país”.

“Desde que llegué hay gente trabajando día y noche, están construyendo hoteles, canchas, centros deportivos y culturales”, agregó.

Consejos y recomendaciones para los argentinos que viajen al Mundial de Qatar

A pedido de este medio, Tayura elaboró un listado de consejos y recomendaciones para quienes viajen a disfrutar el Mundial. La bartender mendocina hizo hincapié en las cosas que no se deben hacer para evitar sanciones e incluso la cárcel o ser deportado.

Tayura tiene 25 años y le faltan cuatro materias para recibirse de licenciada en Hotelería y Turismo (Foto: Instagram @negritt4).

“Primero venir con dólares. Hay muy pocas casas que aceptan el peso argentino, acá realmente no existe. Dólares o euros sí o sí. Después recomiendo que no traigan alcohol en el equipaje. Acá son muy estrictos con ese tema”, sostuvo.

La mendocina indicó que los hoteles cinco estrellas y los boliches son los únicos sitios permitidos para vender alcohol. “Las discotecas abren a las 20 y cierran a las 2. En cuanto a la conversión, un dólar equivale a 3.6 riales qataríes. Un porrón cuesta entre 60 y 80 riales. Un coctel lo mismo. Un plato de comida entre 100 y 300. En McDonalds, por ejemplo, por 20 rials te comprás un combo grande”, precisó.

“No se pueden dar señales de estar borracho, mucho menos vomitar en la calle. Te pueden meter en prisión, multar o deportar. Son muy estrictos con las leyes. No solo la Policía, también los locales. Acá la Policía no es corrupta, te ayudan y asisten”, contó Tayura.

En su provincia, antes de viajar a Qatar, también trabajaba como bartender (Foto: Instagram @negritt4).

También comentó que el único producto argentino que se consigue en los supermercados es la yerba para el mate. “Tampoco se pueden traer artículos u objetos religiosos. Acá practican el Islam y aquello lo considerarían una falta de respeto”, dijo.

En relación al sexo, estableció que “únicamente pueden hacerlo las personas que están casadas. Si no estás casado te puede detener alguna autoridad o multarte. Y las multas son muy costosas”.

La joven continuó: “Es obvio que va a venir gente en pareja que no está casada. Yo les recomiendo que dejen las muestras de afecto para la intimidad. Se puede ir de la mano, eso sí, pero no exhibir tanto afecto en público”.

“Otra cosa que no está aceptada: ingresar con pantalón corto a un shopping, una mezquita o algún lugar en donde haya autoridades locales. A las mujeres les aconsejo que vayan con pantalón largo y se cubran los hombros. Los guardias pueden detenerte, incluso van a observar carteles que alertan sobre esta cuestión. La gente de acá también te frena y te dice que eso no está aceptado. Lo consideran una falta de respeto”, relató.

En las dunas qataríes, una atracción que Tayura recomienda para quienes viajen al Mundial (Foto: Instagram @negritt4).

“En cuanto a la movilidad, es muy fácil manejarse en Uber. No es caro, para nada. Sobre todo si son varias personas. Acá podés pedir uno hasta para siete pasajeros. Quizá si estás solo se hace más elevado. Después está el metro, que tiene muchas frecuencias y funciona muy bien”, manifestó Tayura.

Para los ratos libres, la joven recomienda “perderse en la noche de Qatar” y conocer las dunas (andar en camello) y visitar un parque de diversiones llamado Angry Birds (los lunes hay descuento).

“Vivir acá o visitar el país es una gran experiencia, un cambio cultural significante. Creo que lo que más les va a sorprender, como dije anteriormente, es lo moderno y tecnológico. Es una locura”, completó.