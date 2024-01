¿Es sostenible una devaluación del 2% en enero?: el veredicto del mercado sobre el plan de Caputo para el dólar

Analistas advierten sobre riesgos de mantener el crawling peg en 2% en un escenario de aceleración inflacionaria que licúa la mejora en tipo de cambio

El dólar mayorista en la primera rueda cambiaria del año cerró a $810,70, lo que implica una suba de $2,25 respecto al viernes, tras haber registrado en 2023 un aumento de 356,34 % por el impacto de la devaluación. Desde el salto de 118.3% en el tipo de cambio que llevó al dólar mayorista a $800 el 13 de diciembre, el Banco Central mantiene un ajuste diario -lo que se conoce como crawling peg- del 2% mensual, y la entidad monetaria continuaria con ese ritmo en enero, lo cual para algunos analistas es una decisión arriesgada.

Los analistas dicen que asi surge del informe Objetivo y planes para 2024 publicado el viernes en la página web de la entidad en el cual el BCRA destacó que «en el marco de la transición hacia un régimen que asegure la estabilidad macroeconómica, se anunció el establecimiento de un nuevo tipo de cambio de $800 pesos por dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC)». Y enfatizó: «Temporariamente, y hasta tanto el compromiso y la visibilidad del esfuerzo fiscal sean apreciados en su total dimensión, el ajuste del tipo de cambio cumplirá el rol de un ancla complementaria en las expectativas de inflación».

«Como refuerzo del ancla fiscal, el BCRA estableció un sendero de deslizamiento para el tipo de cambio de 2% por mes, de manera de proveer un ancla nominal que se extienda más allá del periodo de sinceramiento de precios relativos», recalcó el documento sin dar más precisiones.

En este contexto, el especialista en finanzas, Salvador Vitelli a través de su cuenta en la red social X subrayó: «Por cada día que pasa, con este crawling e inflación, el dólar oficial pierde $5,8 pesos por día en términos reales».

Dólar oficial:¿por qué mantiene el crawling peg en 2%?

La devaluación fomentó la liquidación de los exportaciones lo que le permitió al BCRA encadenar una racha compradora de 15 jornadas consecutivas en el mercado cambiario y recomponer reservas.

Los analistas alegan que la mejora en el tipo de cambio junto con un esquema del crawling de 2% que viaja por debajo de la tasa de interés que rinde 9% mensual se busca encarecer el apalancamiento de los exportadores y así forzarlos a liquidar rápido en el MULC. Y es que a medida que pasan los días, la aceleración inflacionaria va licuando la mejora competitiva que implicó la devaluación.

El dólar mayorista cerró la primera rueda de enero en $810,70

Al respecto, Pablo Repetto señaló que «fijar el crawling en 2% mensual es realmente demasiado arriesgado porque con la inflación como la que estamos viendo va a producir que la ganancia de competitividad que tuvo el tipo de cambio se pierda rápidamente». Y dijo que «intuyo que el motivo por el cual lo hacen para que sigan liquidando fuertemente los exportadores ahora, que la tasa en pesos siga siendo relativamente positiva contra esa devaluación y le de algún margen para seguir acumulando reservas».

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler también remarcó que «con un esquema de crawling de 2% mensual y aceleración inflacionaria el exportador pierde si espera a liquidar más adelante». Según su visión, el BCRA «lo usa como ancla, dado que la inflación no está desacelerando; por eso pusieron el tipo de cambio a $800 que es un dólar caro, para después poder hacer un crawling al 2% mensual, y de esa manera decir acá tengo un ancla fiscal y te doy un ancla cambiaria, que siempre funcionó en los planes de estabilización de Argentina».

A su vez, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, fundamentó la estrategia del BCRA en el hecho de que «en el corto plazo, la única ancla que está teniendo el gobierno dado que lo fiscal y el programa monetario no funcionan todavía, es lo cambiario, con lo cual me parece correcto»

Asimismo, los analistas de PPI plantearon que «luego de convalidar un salto discreto del tipo de cambio por encima del esperado por el mercado de 118%, de $366 a $800, el BCRA decidió fijar el ritmo de depreciación mensual en 2%; es el único tipo de ancla nominal con la que cuenta el programa económico, aunque está lejos de significar una de envergadura ante una tasa de interés ultra negativa en términos reales».

«La estrategia del equipo económico, más que exitosa inicialmente, consiste en poner una tasa en pesos elevada nominalmente (entre 8% y 9% mensual) que fuerce a los exportadores a liquidar (es decir, encarece el apalancamiento) y a colocarse en pesos. Si bien está dando sus frutos en el corto plazo, pronto habrá ruidos sobre la sostenibilidad del crawling peg», auguraron.

Dólar oficial al 2% mensual: ¿cuáles son los riesgos?

Menescaldi afirmó que «está claro que no pueden sostener este ritmo si es que la inflación no se desacelera rápidamente, pero mínimo enero deberían mantenerlo, y en febrero podemos llegar a discutirlo».

Los analistas advierten que la aceleración inflacionaria licúa la mejora competitiva que implicó la devaluación

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas consideró que mantener el crawling en 2% mensual «es bueno si puede avanzar rápido con el desarme del exceso de pesos con el BOPREAL (el bono para los importadores)». De lo contrario, advirtió que «las presiones van a crecer para acelerar la corrección». Y acotó que «por el momento tienen plafon (tipo de cambio alto)».

A su vez, Repetto calculó que «el dólar a $800 del 13 de diciembre hoy por la inflación estimada en diciembre ya es $760, y con una proyección inflacionaria este mes que tengo en 21%, si sigue a este ritmo devaluatorio, a fin de enero va a equivaler a $630″. En ese marco, advirtió que «un dólar $630 es un tipo de cambio que capaz a muchos exportadores le va a empezar a ser ruido, y genere el efecto inverso al buscado y en algún momento se frenen las liquidaciones porque están esperando que el tipo de cambio pegue un salto mayor». Y sostuvo que «mantener mucho tiempo el crawling en 2% mensual atrasa mucho (al tipo de cambio), y es desestabilizante. El riesgo es que después tengas que hacer un ajuste mucho más fuerte; Entonces quizás en febrero tenga que acelerar el ritmo de devaluación».

Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que «lo que hay que seguir es la brecha entre el dólar oficial, y el dólar MEP y el CCL, si la misma no se amplía el ritmo de 2% mensual es sostenible». Y añadió que «si la brecha se amplía, quiere decir que estamos empezando a tener un dólar oficial que no está siguiendo el ritmo de depreciación de nuestra moneda».

Asimismo, la consultora LCG evaluó que «para adelante, el BCRA comunicó su intención de sostener un crawling del dólar oficial del 2% mensual» lo cual «luce una tasa particularmente baja considerando que la mejora aplicable a las exportaciones no fue de magnitud y podría resentir el proceso de liquidaciones a la espera de una nueva corrección».

De igual lectura, en Ecolatina aseveraron que «frente a una inflación corriendo a un ritmo del 25-30%, el crawling peg del 2% mensual no es suficiente para evitar un importante atraso cambiario en las próximas semanas, lo cual paulatinamente le quitará incentivos a los exportadores para liquidar divisas».

Dólar oficial: ¿hasta cuándo es sostenible crawling de 2%?

Para Repetto, «ese ritmo va a tener que modificarse más temprano que tarde, tal vez en las dos primeras semanas de enero pueden seguir así, pero ya después eso se deberá acabar, si no quieren asumir riesgos de que el mercado empiece a descontar que habrá otro salto discreto en algún momento. Y juzgó que «deberían llevarlo a un ritmo de entre 8% y 9% desde mediados de enero hasta fin de febrero y después tratar de mantener el tipo de cambio real al nivel que llegue a ese momento».

Advierten riesgo de que se frene liquidación de divisas por atraso cambiario por un crawling tan bajo frente a inflación

Por su parte, Andrés Reschini, comentó que «hay muchas dudas acerca de si ese ritmo nos acompañará hacia fines de febrero o marzo ya que de confirmarse las altas expectativas inflacionarias, la competitividad cambiaria ganada a través del salto a $800 se diluirá fuertemente»

«El tipo de cambio real (TCR) por ahora sigue relativamente alto. Habrá que ver cómo entra a la cosecha gruesa para marzo y las expectativas de inflación de ahí hacia adelante. Si entramos con un TCR alto y expectativas de inflación que den idea de que el tema está bajo relativo control quizás con acelerar un poco bastará. Pero si no entra en esas condiciones ,creo que habrá chances de otro salto», argumentó.

Asimismo, el analista financiero Gustavo Ber opinó que «mantener el crawling-peg al 2% puede resultar una estrategia únicamente de corto plazo, pero resultará riesgosa a medida que transcurra el tiempo ya que se va deteriorando la competitividad a raíz de la acelerada inflación».

«El límite de dicha estrategia vendrá también dado por la evolución de la brecha, toda vez que iría repercutiendo en una ampliación, posiblemente hacia el 30% durante enero y hasta el 50% durante febrero por la caída en la demanda de dinero, por lo cual a partir de marzo podría revisarse la estrategia de un crawling-peg tan lento dado que ya se habría deteriorado el colchón cambiario inicial, y deberá generarse incentivos para la liquidación de la cosecha», esgrimió.

Por su parte, Glustein cree que «probablemente el crawling peg se ajuste al alza en febrero porque se verá que se esfumó parte del efecto de diciembre y habrá que, con un nuevo acuerdo FMI, fijar un tipo de cambio multilateral alto».

En PPI estiman que «la conjunción de una devaluación de 2% mensual e inflación de 30% en diciembre y 28% en enero, derivará en un tipo de cambio de $635 (en pesos de hoy) a fines de enero y, asumiendo una inflación de 17% en febrero, de $553 a fines» por lo que prevén que «deberíamos ver un cambio de ritmo en el crawling para atenuar la apreciación a fines de enero».

Además, explican que «tras el pico estacional de la demanda de dinero en diciembre y enero , en febrero se inicia una reversión de ese camino, con la mayor caída intermensual del año». En consecuencia, «a partir de la segunda quincena de enero la brecha cambiaria tendería a ensancharse tanto por ‘debajo’ (crawling viajando muy por debajo de la inflación) como por ‘arriba’ (CCL subiendo)». Así, creen que «va conformándose el escenario para una ‘última devaluación’ para salir del cepo cambiario en algún momento del primer semestre (tal vez en abril, en consonancia con la entrada de la cosecha gruesa)».