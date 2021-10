“Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar”:el nuevo tema deLaCámpora que presiona aAlberto Fernández

La agrupación kirchnerista publicó en las redes un nuevo tema con imágenes de Cristina y Máximo Kirchner

Tras estrenar un nuevo tema en las movilizaciones por el Día de la Lealtad Peronista, y durante un acto realizado en la ex ESMA, La Cámpora subió el nuevo tema a sus redes sociales con imágenes de la militancia y de sus principales referentes: Cristina y Máximo Kirchner.

Titulado “Sinceramente militamos”, la agrupación política sienta posición sobre las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, uno de los temas curciales en la agenda económica de Casa Rosada : “Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar”, reza la estrofa. La pista original corresponde al tema inocente de La Delio Valdez.

🎶 "ESA DEUDA QUE DEJARON, NO LA VAMOS A PAGAR"



Desde la cuenta oficial de @la_campora lanzaron una nueva canción con un mensaje directo al FMI.



"Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar. Con el hambre de la gente no se joda nunca más". pic.twitter.com/bXs2g5ce6d