Escalofriante: 216.000 niños sufrieron abusos sexuales dentro de la iglesia católica francesa

Así se desprende de una ardua investigación independiente que se extendió por más de dos años y que indagó sobre abusos sexuales perpetrados por más de 3.000 sacerdotes, clérigos y colaborares de la Iglesia desde 1950 hasta hoy

Un nuevo golpe de credibilidad sacude a la Iglesia católica europea, luego que se hiciera público un informe que reveló que aproximadamente 216.000 niños fueron víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia católica francesa durante los últimos 70 años.

Se trata del primer reconocimiento importante de Francia sobre los abusos masivos perpetrados por clérigos católicos.

El presidente de la comisión que emitió el informe, Jean-Marc Sauvé, aseguró que el total de víctimas estimado se basa en arduas investigaciones. La comisión trabajó durante dos años y medio, escuchando a víctimas y testigos y estudiando archivos de la iglesia, los tribunales, la policía y la prensa a partir de la década de 1950. Una línea directa lanzada al inicio de la investigación recibió 6.500 llamadas de presuntas víctimas o personas que dijeron conocer a una víctima.

El estudio arrojó que los abusos fueron cometidos por sacerdotes y otros clérigos, así como por personas no religiosas involucradas en la iglesia.

Uno de los datos que reveló el informe es que el 80% son víctimas eran masculinas.

“Las consecuencias son muy graves. Aproximadamente el 60% de los hombres y mujeres que fueron abusados sexualmente enfrentan problemas importantes en su vida sentimental o sexual“, explicó Sauvé, autor del documento de más 2500 páginas.

Además, el informe dice que unos 3.000 abusadores de niños, dos tercios de ellos sacerdotes, trabajaron en la iglesia durante ese período. Sauvé dijo que la cifra total de víctimas incluye unas 216.000 personas maltratadas por sacerdotes y otros clérigos.

Olivier Savignac, director de la asociación de víctimas "Parler et Revivre" (Hablar y vivir de nuevo), que contribuyó a la investigación, dijo a The Associated Press que la alta proporción de víctimas por abusador es particularmente "aterradora para la sociedad francesa y para la Iglesia católica".