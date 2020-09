Escándalo: Canelo Álvarez demanda a su propia productora por 280 millones de dólares

El pedido judicial también es para Óscar de la Hoya y la plataforma DAZN. Los motivos son incumplimientos de contrato Sacudón en el mundo del boxeo y en los Tribunales., al promotorpor incumplimientos de su contrato. El púgil mexicano

El monto que exige Canelo surge de los daños generados por no pelear desde el 2019. En octubre de 2018, el Azteca firmó el compromiso contractual más alto en la historia del deporte: 11 peleas a razón de 365 millones de dólares por cinco años.

La demanda civil de Canelo se presentó en los tribunales de Los Ángeles, California, Estados Unidos, indicó The Guardian. El medio británico agrega que Álvarez además de la indemnización pide quedar liberado del vínculo.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que los errores de una productora o promotores me mantengan fuera del ring”, declaró el actual campeón de la AMB, CMB y de la FIB.

Comunicado de Golden Boy

La productora emitió un comunicado en el que se despegó de la demanda, señalando que el problema es entre Canelo Álvarez y DAZN: “Ellos son los que se niegan a cumplir el contrato al no aprobar a los oponentes pendientes que les hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad exigida contractualmente”.