Escándalo en Canal de la Ciudad: conductora denunció que la obligaron a censurar a un compañero

Diana Deglauy confirmó en sus redes sociales que las autoridades del canal estatal de la Ciudad le pidieron que el periodista Nicolás Lucca no participara en la discusión sobre la «infectadura», debate que comenzó tras una carta de intelectuales y referentes locales oponiéndose a la extensión de la cuarentena social y obligatoria La conductora Diana Deglauy confirmó este miércoles que fue obligada por la producción del programa Hoy nos toca a la noche, que se emite por Canal de la Ciudad, a cesurar al periodista Nicolás Lucca, cuando se estaba por debatir la carta firmada por personalidades locales contra la decisión de extender la cuarentena social y obligatoria.

Desde la producción del canal estatal de la Ciudad de Buenos Aires le pidieron que Lucca no participara del debate sobre la carta “ya que tenía una posición tomada” sobre el tema. Primero, se viralizó este martes un video en el que la conductora explicaba al aire que Lucca no participaría del debate: “Queríamos aclararles que Nicolás Lucca, al haber firmado el texto, los directores del canal y también la producción prefieren que no esté en el analisis del tema por tener cierta parcialidad al respecto”.

Luego, tras el escándalo generado por esa denuncia contra las autoridades del canal, Diana Deglauy confirmó que se trató de una censura contra Lucca y aclaró que no compartía la decisión.

“Soy la conductora de un programa pero no tomo todas decisiones editoriales. @NicolasLucca hablo sobre el tema y después no participaba de las preguntas de análisis. Esa decisión NO FUE MIA. Me pareció una mala decisión. Y por eso aclaré quien la tomo. En el vídeo se nota mi incomodidad. Si no lo aclaraba, no se enteraba la cantidad de gente que se dedica a insultrme por acá. Para algunos es fácil agredir. Me costó procesar todo. No estoy acostumbrada a este barro”, escribió en su cuenta personal de la red social Twitter.

Y luego agregó: “Yo soy una laburante. Nunca quise protagonizar escándalos y busco ser lo más neutral en cada comentario. Repito a los que acá acusan: si yo no lo decía, vos no te enterabas. Así que yo, de censura, nada”.

De inmediato, decenas de colegas le expresaron su solidaridad y destacaron su valentía al denunciar la censura.

Quien también brindó su apoyo anoche fue el propio Lucca, que decidió respaldar a la periodista ante las críticas que inicialmente recibió al conocerse el fragmento del video en el que explica que su compañero no participaría del debate.