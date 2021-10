Escándalo enJujuy:LuisanaLopilato está rodando en una escuela y los padres denunciaron a las autoridades

Las familias aseguran que los alumnos no tienen permitido salir de las aulas para no interferir en las grabaciones de la película. Además sostienen que nunca fueron informados del inicio de la producción

Luisana Lopilato adelantó que ya comenzó el rodaje de Pipa, la tercera entrega de la trilogía que comenzó con Perdida (2018) y siguió con La Corazonada (2020). Pero la buena nueva no estuvo exenta de escándalo. Es que la filmación se está realizando en las instalaciones de una escuela de Tilcara, y las madres y padres de los alumnos denunciaron que los chicos no pueden salir de las aulas para no interrumpir las grabaciones.

El reclamo es hacia las autoridades escolares, ya que la principal responsabilidad recae allí. Según los padres, habrían obligado a los alumnos a permanecer en las aulas sin posibilidad de siquiera ir al baño. Y sobre todo, la indignación se debe a que nunca fueron notificados sobre esa actividad, que nada tiene que ver con el ámbito educativo.

“Ayer a la tarde, el equipo de producción utilizó las instalaciones y eso significó que para los chicos no pudieran salir de las aulas. Sin poder ir al baño, hacer actividad física, sin tomar la merienda ni desarrollar las actividades educativas de cualquier escuela. La mayor gravedad que tiene es que las familias no fuimos consultadas, se utilizaron imágenes de la escuela donde estaban los niños y las niñas. Esto fue algo que se gestó del Ministerio de Educación”, sostuvo Carolina, madre de uno de los alumnos.

“Nosotros nos enteramos porque nos mandaron por WhatsApp los maestros y las maestras diciéndonos que nos tenían que retirar a los chicos diez minutos antes porque había una filmación en la escuela. No estábamos enterados nosotros ni los maestros de grado, los que sabían eran las autoridades de la escuela y el Ministerio de Educación de la provincia que había dado la autorización”, relató Rodolfo, otro padre.

Como si fuera poco, los denunciantes sostienen que no se cumplen los protocolos sanitarios indicados hace meses, cuando los chicos finalmente pudieron volver a la presencialidad.

Pero la historia tiene una perlita que no se puede ignorar: según advierten los padres, uno de los directivos de la institución habría sido parte del elenco del film.

“Queremos aclarar que a pesar de lo simpática que pueda parecer la anécdota, existen leyes de la protección a la identidad que fueron completamente violadas y los adultos que estamos a cargo no fuimos consultados para decidir si queríamos o no que nuestros hijos fueran partícipes”, concluyó Carolina.

Finalmente, los padres dieron forma a la queja en un comunicado en el que informan que van a realizar una denuncia formal contra las autoridades escolares y del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, quienes autorizaron la filmación.

“En la jornada de este miércoles 13 de octubre durante el horario escolar del turno tarde en presencia de todos los grados tomando clases se llevó adelante la filmación de escenas de la película ‘Pipa’ (Netflix). Durante toda la tarde las niñas y niños fueron retenidos en las aulas, no se les permitió salir al recreo ni utilizar los sanitarios. Se les prohibió hablar y se les exigió mantener un ambiente de silencio necesario para llevar adelante la filmación”, expusieron.

Y aprovecharon la ocasión para, además, poner en evidencia y abogar por el mejoramiento de “las paupérrimas condiciones edilicias, de equipamiento, de accesibilidad de las escuelas públicas de nuestro pueblo”.

“La comunidad de la escuela pública Eduardo Casanova de Tilcara no va a dejar pasar situaciones de abuso y avasallamiento a los derechos de nuestras niñas y niños”, cerraron.

