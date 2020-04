Escándalo: Facundo Moyano calificó de “locura” al “Impuesto Patria” pese a ser uno de los firmantes

Un grupo de diputados filtró a la prensa un proyecto de ley que impulsa un impuesto excepcional a patrimonios de $10 millones; pese a figurar como uno de los firmantes, en un audio al que tuvo acceso este medio se lo escucha decir al diputado que no apoya la iniciativa y descarta que avance en el Congreso

El diputado Facundo Moyano descartó que avance el proyecto de ley impulsado desde un sector del oficialismo para crear un impuesto excepcional para los patrimonios que superen los 10 millones de pesos, en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En un audio al que accedió Nexofin, se escucha decir al legislador que “no va a avanzar” y califica de “locura” al proyecto presentado por un sector radical del kirchnerismo. Lo curioso es que quienes presentaron la iniciativa lo incluyeron a Moyano como uno de los firmantes sin haberlo consultado, según se desprende de su audio.

“No se va a presentar, no se presentó y no se va a presentar nunca. Y en caso de que se presente, va a tener mucha dificultad de poder tratarse en el recinto, inclusive en comisión. Porque ese proyecto pasaría por varias comisiones en las que no tiene mayoría el oficialismo. Y, aunque la tenga, yo creo que varios diputados oficialistas no van a aprobar eso”, comentó en el audio que le envió a un interlocutor y al que accedió en exclusiva este medio.

El “Impuesto Patria”, que cuenta con el apoyo del diputado Hugo Yasky, sería cobrado a aquellas personas con patrimonios desde los $10 millones o con “rentabilidad” de más de $50 millones. Según el proyecto, los recursos serían destinados “a la compra o confección de material sanitario, (…) de materiales de cuidados intensivos y de (…) cualquier elemento o material químico que ayude a elaborar test para prevenir la propagación del virus Codiv-19”.

Además, le aclara a su interlocutor que su postura es apoyada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: “En principio, el sector de Massa no va a apoyar esto porque yo lo hablé con Sergio. Yo lo hablé con él. Le dije que es una locura avalar esto. Y él me dijo que no tiene nada que ver, no tenía ni conocimiento de que estaba. Y hablé con otros diputados para que me banquen la postura y no va a salir. Hay que quedarse tranquilo porque eso no va a tener ni siquiera posibilidad de debate”.

Y agregó: “Yo sospecho que puede ser una operación de adentro, porque ni siquiera se presentó y ya lo tenían todos los medios. A mí me empezaron a escribir todos los periodistas.

Por último, se lo escucha lanzar críticas contra los promotres del denominado “Impuesto Patria”: “El que pensó esto no tiene dimensión e la realidad. Porque, inclusive siendo sectorial, tiene que tener en cuenta a un sector de la sociedad que es el sector PyME, que produce, que genera trabajo y que es el que más está pagando las consecuencias de la crisis que trae aparejada la pandemia”.

El audio desnuda las grietas internas en el bloque oficialista, que ya habían quedado al descubierto esta semana ante la negativa de los diputados del Frente Para la Victoria de apoyar la propuesta de Massa para avanzar con un recorte salarial del 40% durante cinco meses y formar con ese dinero un fondo para colaborar con el combate del coronavirus Covid-19.