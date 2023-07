Escándalo: la soberbia frase de Benedetto a los pibes de Gimnasia en pleno partido

Si bien el Pipa hizo marcó un gol y aprovechó los minutos que tuvo, estuvo algo nervioso y mostró su furia contra los jugadores rivales

Cuando parecía ser una victoria tranquila de Boca Juniors en el Bosque platense, una situación en particular alteró los ánimos de los jugadores en cancha. Y el principal protagonista fue Darío Benedetto, quien entró al campo en el complemento y aprovechó sus minutos con un gran gol que le dio la posibilidad al equipo de Almirón de definir el cotejo.

No obstante, al Pipa se lo notó visiblemente nervioso. Al ex Elche se le salió la cadena en el cierre del encuentro y tuvo varios encontronazos con algunos jugadores de Gimnasia, lo que le podría haber costado la expulsión tanto por lo brusco de sus entradas como los cruces verbales que protagonizó en El Bosque.

En diálogo con Paso a Paso, programa de TyC Sports, uno de los juveniles del Tripero entregó detalles del choque que tuvo con Benedetto en pleno desarrollo del juego. “En el lateral lo empujo y después me mete el codo y el pisotón. No cobró nada el árbitro. Después me mató (una patada)”, contó Ignacio Miramón luego del partido.

A continuación, Nacho reveló lo que pasó con el Pipa, con varias frases incluidas. “Nos meó un poco. Dijo que tenía más goles que vos partidos jugados a Feli (Felipe Sanchez, defensor de GELP), pero no escuché lo que le dijo después”, cerró la joya del Lobo entre risas.