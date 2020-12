Escándalo: las Sputnik V enviadas a Tucumán no habrían respetado la cadena de frío

El informe que monitorea la temperatura de las vacunas registra que alcanzaron los -5.5°C cuando la misma debe ser menor a -18°C Tras la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, la polémica no cesa. Mientras todavía estáluego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciase que no se vacunaría porque aun no había resultados sobre su prueba en adultos mayores de 60 años, un nuevo escándalo salpica al antídoto producido por el laboratorio Gamaleya:

La polémica surgió a raíz de la cobertura que se encontraba realizando la señal TN respecto al arribo de las primeras dosis a un centro de distribución en la provincia norteña de Tucumán. En el inicio de la transmisión se visualiza el guardado de las vacunas en una cámaras de frío cuya temperatura no puede aumentar de los -20°C para que el antídoto conserve su cadena de frió.

Sin embargo, mientras entrevistaba a funcionarios de Salud en el Jardín de la República apareció que la temperatura más alta durante la distribución fue de -5,5 °C. Por este motivo, las vacunas habían perdido el frío y no pueden ser utilizadas.

Cada caja, ademas de las vacunas, contiene un dispositivo “data loger” que monitorea la temperatura de las vacunas constantemente y notifica en caso de una alteración en la misma. Dicho dispositivo luego se conecta en una computadora para revisar que su cadena de frió no se haya visto violada y que el antídoto continúe en condiciones.

De esta forma procedió el funcionario de Tucumán, quien le mostró al periodista como funcionaba el “data loger” y que las dosis de la Sputnik V se encontraban en condiciones, sin embargo no fue así. Al enseñarle los datos que arrojaba el dispositivo puede verse que el informe arrojó una alerta de que no se había mantenido la temperatura correspondiente: “Failed” (fallado) rezaba en el documento.

Cuando se percata de la alerta, el funcionario atinó a responder que arrojaba ese resultado “porque tal vez no hicimos una detención correcta, pero ya lo vamos a resolver”

De confirmarse los datos, las vacunas enviadas a la provincia de Tucumán deberán ser desechadas lo que retrasaría el inicio de su aplicación.

Desde el Gobierno de Tucumán informaron que emitirán un comunicado en las próximas horas aclarando la situación.