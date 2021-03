Escándalo: “Me daban 60 mil euros por grabarme con Djokovic en la cama”

La revista serbia ‘Svet&Scandal’ develó un intento de sabotaje al número 1 del mundose convirtió en el tenista que más semanas consecutivas ha liderado el ranking ATP, batiendo hace unos días el récord que hasta entonces pertenecía a Roger Federer. Frente a este escenario, decidió celebrar una fiesta con su entorno y allí mismo se ideó un plan para dañar su imagen que finalmente no se pudo concretar.

Según ha desvelado en las últimas horas la revista serbia ‘Svet&Scandal’, desde Inglaterra se contrató a un hombre de mucho dinero para que se encargara de ese trabajo, el cual consistía no solo en ensuciar su carrera deportiva sino también su matrimonio.

En esta línea, según relató el magazine, el plan era convencer y contratar a una modelo para que seduzca a Nole en esa reunión y grabara cualquier encuentro íntimo que tuvieran con la intención de difundir posteriormente esas imágenes.

“Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, aseguró Natalija Scekic a Svet&Scandal días después de aquel festejo.

“Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarlo, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera”, reveló la modelo.

Djokovic está casado con Jelena Ristic desde julio del 2014 y juntos conformaron una familia en la que tuvieron dos hijos, Tara y Stefan.