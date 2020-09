Escándalo millonario en la familia Mitre: “Yo no quiero su dinero, ellos quieren el mío”

Tras la muerte del empresario se conocieron que tenía bienes ocultos y cuentas en el exterior que ahora ingresaron en la disputa por la sucesión de sus bienes; de un lado, la familia que formó Mitre con Nequi Galotti y, del otro, Esmeralda MitreEn la noche del lunes, Esmeralda Mitre volvió a encender el ventilador en el Cantando 2020, y explicó:

La semana pasada, la actriz y heredera de Mitre se retiró del estudio del Cantando antes de cantar porque sufrió un ataque de alergia. Según explicó anoche, se debió a una crisis de estrés por el conflicto que está atravesando con sus hermanos por la herencia de su padre.

Luego, Esmeralda reveló parte de la interna que la enfrenta a la ex modelo Nequi Galotti, quien fue la última esposa del ex dueño de La Nación: “Yo estaba dispuesta a cantar, en mi vida falté a una función. Una vez yo estaba haciendo una obra, estaba entre un acto y el otro y me llamó mi papá con delirios. La llamé a Nequi pidiéndole que lo internara, ella me decía que no era así. Yo seguí la función y mi papá entró en coma”.

Además, acusó a Galotti de intentar “ocultar bienes” del fallecido empresario para que no ingresen en la sucesión. “La alergia me agarró por estrés, por tener una guerra que no quiero tener. Quiero ser honesta y no quiero esconder bienes”.