Escándalo mundial: aseguran que Pogba pagó para lesionar a Mbappé

Horas después de hacer un video en redes sociales avisando que revelaría información que complicaría a su hermano Paul Pogba, Mathias, hermano mayor del futbolista, habló en redes sociales y lanzó un verdadera bomba: contó que el jugador de la Juventus contrató un “Soldado Musulmán” para hacerle brujerías a Kylian Mbappé.

A través de Twitter, Mathias Pogba apareció y terminó de hundir a su hermano. “Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché ahora es verdad, mi versión de los hechos sucede y, a diferencia de ti, tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras”, disparó.

Sin atenuantes dijo: “Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra”.

Finalmente el mensaje fue dirigido a Mbappé: “Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien, todo es cierto y comprobado, el marabú se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!”.

