Escandalosa destitución de Alfredo Olmedo de la presidencia del Parlasur: la interna libertaria que provocó su caída

En medio de un escándalo político, el dirigente salteño Alfredo Olmedo fue removido de la presidencia del Parlamento del Mercosur tras una interna en el bloque de La Libertad Avanza y con el impulso del bloque de Unión por la Patria. Sucedió tras una sesión extraordinaria solicitada por una parte de los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay. Su lugar será ocupado por Fabiana Martín, dirigente libertaria de la provincia de Buenos Aires.

“Olmedo había abusado de sus funciones excluyendo a parlamentarios de comisiones de forma arbitraría; además, impuso la presencia de personal de seguridad en los ingresos al recinto generando fuertes tensiones y hasta situaciones de contacto físico indebido”, señalaron en un comunicado que difundieron los parlamentarios de Unión por la Patria, que promovieron la destitución del salteño y el reemplazo de Martín.

Para lograr la destitución del dirigente oriundo de Salta, los parlamentarios argentinos reunieron 50 votos a favor de reemplazarlo por Fabiana Martín, gracias al apoyo de una parte de los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay. En tanto, hubo 12 votos en contra de esa moción y 4 abstenciones.

A principios de abril, el bloque de La Libertad Avanza en el Parlasur se había partido tras la decisión de echar a tres integrantes. Fue luego de una disputa interna en la que un grupo de legisladores actuaron concertados con sus pares del kirchnerismo para intentar correr a Olmedo. Los apuntados habían sido Rodolfo Eiben, Fabiana Martín y Julio Serna. El ala ligada al dirigente salteño los había acusado de “inconducta moral aliancista reiterada”.

Eiben es un dirigente cordobés, referente del Partido Demócrata de su provincia, que quedó eclipsado por el protagonismo que ganó su coterráneo Gabriel Bornoroni en el Congreso nacional. En tanto que Serna integró el equipo de armado político que durante la campaña electoral lideró Carlos Kikuchi, hoy distanciado de Javier Milei por diferencias con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Por su parte, Martín, investida hoy como nueva presidenta del Parlasur,es una dirigente libertaria de la provincia de Buenos Aires.

El bloque siguió convulsionado y esta mañana, en una sesión extraordinaria, el organismo votó a favor de destituir a Olmedo de su rol. El dirigente seguirá en el Mercosur ocupando su banca como parlamentario. En otro tramo del comunicado, los parlamentarios argentinos que corrieron al salteño lo acusaron de “inadecuaciones y conductas despóticas”. Y señalaron que en una sesión, Olmedo “quitó los micrófonos de los atriles de los parlamentarios impidiendo que pudieran expresarse de manera libre, condición natural y necesaria de toda institución de representación”.

Alfredo Olmedo reunido en Salta con Karina Milei y Martín Menem, en el marco de un encuentro de La Libertad Avanza

En declaraciones a Infobae, Olmedo se defendió y apuntó contra sus compañeros de bloque y las bancadas opositoras de los parlamentarios argentinos. “Hoy presenté el descargo sobre cuál era el punto de no confianza que ellos alegaron y no sabían qué contestar. Detallé cómo se había movido y ordenado el Parlamento estos meses”, detalló el salteño y lanzó: “Claramente, la casta política quiere cobrar sin trabajar. Hay gente de la delegación argentina que no viene a trabajar y quieren seguir con los negocios espurios de la política de los que tanto el presidente, Javier Milei, como yo, estamos totalmente en contra”.

En un comunicado “informal” de los legisladores que promovieron la remoción de Olmedo, al que accedió Infobae, detallaron en duros términos, con declaraciones críticas al salteño, los motivos de la decisión. Allí argumentan que la expulsión se debió al presunto “mal desempeño antidemocrático, aprietes, agresiones al entrar a una sesión ordinaria, malos tratos a Parlamentarios y a empleados del parlamento y el mal manejo de dinero en gastos y pasajes” por parte del dirigente de La Libertad Avanza.

Desde el año pasado, Olmedo se alió con Javier y Karina Milei en el marco del armado político de La Libertad Avanza. La semana pasada, el dirigente se reunió en Salta con la secretaria General de la Presidencia y con Eduardo “Lule” Menem, asesor y armador electoral de la hermana del jefe de Estado. Si bien cuenta con el aval del Poder Ejecutivo, el salteño no pudo evitar su expulsión de la presidencia del Parlasur. Martín logró el respaldo de la mayoría de los legisladores argentinos, así como de un sector de los de Brasil y Uruguay para ser ungida.

Cabe recordar que el Parlasur es un órgano deliberativo constituido por 186 representantes de los cinco países que integran el Mercosur. Surgió en 2007, con el objetivo de darle un ámbito parlamentario al bloque, emulando el Parlamento Europeo. De todos modos, el Parlasur emite consultas, consejos y resoluciones, pero ninguna de carácter vinculante.

En 2015, Argentina eligió por primera vez a sus 43 diputados por elección popular directa. Por disposición del expresidente Mauricio Macri, la elección se suspendió en 2019 y y se decidió prorrogar los mandatos de quienes habían sido electos en 2015. El año pasado, Argentina volvió a elegir parlamentario y La Libertad Avanza pudo colocar a 15 miembros. Por esta reciente interna, ahora el bloque quedó en 12 integrantes.

Cabe resaltar que de los 43 parlamentarios de Argentina, 19 se eligen por distrito único. Son boletas que estarán en todo el país, al lado de la fórmula presidencial. Además, cada una de las 24 provincias elige un parlamentario del Mercosur.