Esmeralda Mitre aseguró que se está volviendo peronista por culpa de Mauricio Macri

La actriz y cantante pasó por el programa conducido por Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale y se ubicó en la escena de la política actual a una semana de las PASO 5 septiembre, 2021

Este sábado a la noche Esmeralda Mitre fue invitada al programa de Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale y allí y responsabilizó al expresidente Mauricio Macri por su reciente y actual afinidad con el peronismo.

Esmeralda Mitre en SDTV

“Soy una persona liberal. La realidad es que no fui kirchnerista en su momento, voté a Mauricio Macri y creí en él, pero me estoy convirtiendo en peronista por Macri, porque me hizo dar cuenta que el kirchnerismo dejó el país muchísimo mejor que Macri”, dijo Esmeralda al aire de C5N.

Asimismo, la heredera de Bartolomé Mitre aseguró que el exmandatario intentó adquirir el diario de su familia: “Le quiso comprar el diario a mi padre y le tiró dos portafolios”. “Mi papá lo sacó carpiendo. Él no tenía ningún interés en vender. Mi papá estaría muy contento de ver que yo hoy estoy luchando por lo que nos quieren sacar”, expresó la artista.

La invitada también se refirió a los recientes dichos de María Eugenia Vidal respecto a la diferenciación que hizo del consumo de marihuana en Palermo y en las villas. “¿Qué quiere decir, que podés fumar un porro en Palermo porque la gente tiene más plata y no podés hacerlo en La Matanza? ¿Te funcionan las neuronas? Me parece una barbaridad. No podes discriminar socialmente“, respondió la actriz.