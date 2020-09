España: recomiendan tener sexo en espacios abiertos para evitar el Covid-19

La Agencia de Salud Pública de Barcelona elaboró una guía con consejos para mantener relaciones en tiempos de pandemia

La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha publicado recientemente una serie de recomendaciones para practicar sexo seguro en tiempos de pandemia.

Si antes ya era necesario tomar precauciones para evitar las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), parece que el coronavirus se ha sumado a la lista de problemas a prevenir durante el acto.

No hay evidencia científica de que la enfermedad de la Covid-19 se transmita a través del sexo. No obstante, sí se contagia por vía respiratoria, y durante el acto es fácil exponerse a la respiración o saliva de la pareja, que sí transmiten el virus. Por ello la Agencia de Salud recomienda “no besar ni intercambiar saliva con personas con quien no se convive”.

Para los solteros, mejor masturbarse

Parece que las personas sin pareja estable tienen complicado practicar sexo de la forma convencional sin correr riesgos.

Además de no besar a los no convivientes, Salud dice que, si no se practica, mejor que mejor: “Se recomienda reducir al mínimo las relaciones sexuales con personas no convivientes”, expone.

Como alternativa, la Agencia de Salud apunta una serie de prácticas sexuales “seguras”, sin contacto físico con otras personas. Se trata de la masturbación personal, el visionado de vídeos eróticos, el ‘sexting’ o las reuniones virtuales.