Espert quedó en medio de un piquete y se bajó del auto para insultar a los manifestantes y policías

El candidato a diputado no escondió su bronca luego de quedar atrapado en el tráfico del Centro porteño

El candidato a diputado bonaerense, José Luis Espert, quedó atrapado en el caos de transito generado por agrupaciones piqueteras y no dudo en bajarse de su auto para insultar a los manifestantes y policías.

El economista se mostró indignado por las protestas, así como por los agentes que desviaban el tránsito en el Bajo porteño. “A ustedes deberían meterlos en cana porque no nos dejan transitar”, se escucha decir a Espert en un video que él mismo subió a sus redes sociales.

Aprovechando que había mucha gente en su misma situación, dialogó con otras victimas del corte y coincidió y volvió a apuntar contra los piqueteros que se encontraban a escasos metros de allí: Vos podés creer que estos tipos cuidan el corte. La Policía cuida el corte, es una locura”, agregó.

En su cuenta de Twitter, el economista no ocultó su malestar y se despachó con un insulto. “La Capital aislada por piqueteros cuidados por órdenes de arriba y la puta madre que los parió”.

La Capital aislada por piquetros cuidados por órdenes de arriba y la puta madre que los pario. pic.twitter.com/Ta9OatCgoj — Jose Luis Espert (@jlespert) October 14, 2021

El economista se encuentra en plena campaña electoral y se encontraba con su compañera de formula Carolina Píparo que no dudó en expresar también su enojo en otro video compartido por redes sociales: “Necesitamos ir a trabajar a La Plata y a Lomas de Zamora y acá estamos, rehenes de este piquete que no nos deja pasar. Tenemos más de dos horas de retraso, que ya lo vivimos cuando vinimos y ahora no podemos volver”, dijo la diputada provincial.

En tanto, Espert insistió: “Una vergüenza el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional que usan a la Policía para que los que cortan corten”.