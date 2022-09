Estabilidad cambiaria, reservas en rojo y una inflación que preocupa: el saldo económico que dejó agosto

Nota extraída de TN por Gonzalo Molina Prado

La divisa informal bajó $6 con relación al último día de julio. El BCRA compró billetes durante 15 jornadas consecutivas, pero no alcanzó para revertir el saldo negativo del mes.

Sergio Massa juró como ministro de Economía el 3 de agosto y su desembarco a la cartera era promisorio. De hecho, la llegada del extitular de la Cámara de Diputados al Palacio de Hacienda tuvo efectos en el mercado cambiario: el dólar blue dio señales de estabilidad y agosto comenzó con una divisa paralela a $296.

Si bien el billete informal fluctuó semana a semana –llegó a los $298 el día que juró Sergio Massa como ministro de Economía-, el dólar blue no volvió a tocar la barrera de $300 y, pese a que hace un par de días llegó a estar a $297, cerró el mes a $290. Así, se concretó se reportó una baja de $6 en la comparación con el ultimo día de julio.

Los llamados financieros (CCL y MEP) tuvieron un comportamiento similar, pero se ubicaron en montos más elevados. Antes de que asuma Massa estaban por encima de los $300, luego cayeron por debajo de los $280 y en las últimas semanas volvieron a subir. Este miércoles 31 de agosto cerraron a $292,83 el contado con liqui, y 284,78 el MEP.

A contramano del blue y los financieros, al comienzo de agosto, la divisa oficial cotizaba a $137.25 y este miércoles cerró a $145, esto es, casi $8 más. En la misma línea se ubicó el dólar mayorista, que inició el mes a $131,89 y cerró a $138,73.

La brecha, por su parte, acompañó la baja del dólar blue y se acercó al 100%, luego de haber superado el 120%. El último día de julio la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el blue llegó a 125,48%, mientras que este miércoles cerró el mes a 109,03%.

Gabriel Rubinstein junto a Sergio Massa. Ambos buscarán encontrarle un rumbo económico al país.

La estabilidad cambiaria del mes sorprendió en los especialistas contactados por TN. Diego Martínez Burzaco, Head de Research de Inviu, destacó que “el cambio de equipo económico se ganó el guiño del mercado respecto al plan de Massa y otorgó un poco de tranquilidad, ayudados por una menor volatilidad de los mercados emergentes de agosto”.

El economista Gabriel Caamaño, por su parte, señaló a los anuncios fiscales como “una señal de mayor racionalidad”, pero remarcó que “todavía son insuficientes y que muchos están teniendo problemas graves de implementación como la segmentación de tarifas”.

De cara al futuro, Martínez Burzaco avistó un panorama de tranquilidad, “siempre y cuando haya medidas concretas”. Esto es, en sus palabras, “un ajuste fiscal fuerte y eso debe empezar a verse en los números agregados al déficit del tesoro”, definió.

La mala noticia en términos económicos llegará con el índice de precios. Luego del récord del 7,4% en julio, los analistas esperan que agosto y septiembre continúen en un nivel similar. “Con el fuerte salto que dio la inflación en julio, la inercia de agosto y septiembre siempre va a ser muy grande”, adelantó Martínez Burzaco.

Reservas: una racha compras de bajo impacto

Hace exactamente 15 jornadas consecutivas en las que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) interviene con compras en el mercado cambiario. Sin embargo, la racha “positiva” del organismo no se traduce en un impacto con respecto para las reservas, que terminaron con un saldo negativo de US$498 millones.

¿Cómo se explica que con 15 días seguidos de compra haya saldo negativo? Por la diferencia entre las rachas positivas y negativas que tuvo el BCRA. Durante estas 15 jornadas que terminó con compras acumuló US$325 millones, cifra que no se acerca a las ventas que acumulaba anteriormente en el mes.

Es que previo a esa seguidilla de compras, la autoridad monetaria vendió reservas durante 12 días seguidos, en medio de una fuerte escalada del dólar -llegó a superar los $300- en medio de la salida de Silvina Batakis del Ministerio de Economía.

Entre fines de julio y principios de agosto, el BCRA se desprendió de US$1200 millones, aproximadamente mientras que en las tres semanas que lleva comprando dólares, apenas acumuló US$325 millones.

El economista Diego Martínez Burzaco no visualiza un panorama alentador sobre las reservas del BCRA: “Sumando de a dos o tres millones por día no cambia estructuralmente la situación de las reservas y la tensión cambiaria está. Veremos cuánto aguanta el mercado con ese tipo de solución que no es de equilibrio”.

“Pasa por una cuestión de confianza y de arreglar el desequilibrio macroeconómico. Yo no veo que se solucione el tema de reservas de fondo y el Gobierno va a tener que convivir de acá al final con la administración de escasez de dólares”, consideró.

En ese sentido, el analista Gabriel Caamaño relativizó la posibilidad de que Sergio Massa y su equipo puedan concretar la objetivo que aún se sostiene con el FMI. “La meta de reservas está muy complicada, la del segundo trimestre la cumplió Guzmán y la del tercer trimestre que no terminó está casi descartada”, apuntó.

El economista aseguró que la meta de reservas “es la más complicada de todas”, mientras que “la fiscal está complicada, pero seguramente la puedan acomodar en este trimestre”. A su vez, pronosticó que la senda fiscal del último trimestre del año no se podrá cumplir y que la monetaria “es la más fácil”.