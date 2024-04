Estados Unidos alertó sobre la corrupción durante la gestión de Alberto Fernández

En el reporte, el Departamento de Estado destacó la causa vialidad que involucra a Cristina Kirchner y otros casos en los que estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

Este lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre la práctica de los Derechos Humanos en el mundo durante el 2023 y, en él, analizó en detalle las causas de corrupción que involucran al gobierno de Alberto Fernández.

La causa vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión, el juicio contra el ex juez federal de Mendoza Walter Bento, y los frecuentes ataques a periodistas por parte de funcionarios oficiales, son algunos de los puntos destacados en el reporte que elaboró Antony Blinken.

Según datos explicitados en la sección 4 del capítulo referido a nuestro país (dedicada a los casos de corrupción en el Gobierno), se menciona que “Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando era presidenta”.

“Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Cristina Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”, añadieron.

Asimismo, el escrito destacó que “la Ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva”. Y menciona que durante 2023 “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental”, pero que “las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Sin embargo, la ex presidenta no es la única mencionada en el informe. “El 26 de julio comenzó un juicio federal contra el ex juez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía. El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales”, reza el informe presentado por Blinken.

A su vez, el reporte alegó corrupción en las fuerzas de seguridad. Aunque no mencionó casos específicos, Blinken indicó que “en algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial” y que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.

Otro aspecto señalado en el informe son los reiterados ataques sufridos por periodistas en Argentina. En particular, en el apartado dedicado a la Libertad de Expresión, se hace referencia a “comentarios agresivos contra periodistas por parte de líderes políticos y candidatos, así como declaraciones del presidente y de un gobernador provincial, entre otros, limitaron la libertad de prensa”.

Además, se hace referencia a las advertencias que realizaron FOPEA y ADEPA, acerca de que hubo grupos criminales que “afectaron” la libertad de expresión al intimidar y amenazar a periodistas, particularmente en la ciudad de Rosario, y de que la intimidación a los medios por parte de bandas criminales de esa ciudad surgió como una amenaza real a la seguridad de los periodistas.

Vale aclarar que el informe solo cubre casos ocurridos durante el año 2023 y no menciona hechos ocurridos en 2024.