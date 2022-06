Estados Unidos anunció que le enviará misiles de alta tecnología a Ucrania

31 mayo, 2022

El gobierno de Estados Unidos informó que mandará a Ucrania sistemas de cohetes de mediano alcance y alta tecnología. El objetivo es detener el avance de las tropas rusas en la región de Donbas pero sin provocar una escalada en los enfrentamientos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, expresó que decidió “proporcionar a los ucranianos sistemas de cohetes y municiones más avanzados que les permitan atacar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania”. Pero aclaró que no enviaría “sistemas de cohetes que puedan llegar a territorio ruso”.

Joe Biden

“No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania golpee más allá de sus fronteras. No queremos prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia”, agregó el mandatario de Estados Unidos en declaraciones al New York Times.

Este será el paquete de ayuda número once que enviará el gobierno estadounidense a Ucrania. Recientemente fueron aprobados 40.000 millones de dólares en el Congreso para destinar una mayor colaboración a las fuerzas ucranianas.

El armamento es un Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, o HIMARS, que está montado en un camión y puede transportar un contenedor con seis cohetes.