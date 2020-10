Estados Unidos: ¿qué pasará con Bitcoin ante un nuevo estímulo federal?

El precio de la criptomoneda saltó considerablemente en abril, luego del primer cheque del gobierno. La característica más sobresaliente de Bitcoin (BTC), y quizás el rasgo que más atractivo lo hace, es su descentralización. Sin embargo, no estar regida por ningún gobierno u organismo, no significa que no sea susceptible ay económicos a nivel mundial.

En condiciones normales, el mercado de BTC está sujeto al bienestar económico de las principales potencias del mundo. En definitiva, son estos países los que albergan la mayor cantidad de inversores o entidades que operan en el mercado. En un contexto signado por una crisis sanitaria y económica sin precedentes, esa correlación es aún mayor.

En ese sentido, el ecosistema cripto tiene sus ojos puestos en el Congreso de los Estados Unidos, que está próximo a debatir un nuevo paquete de estímulo para los ciudadanos, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Tanto el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, como la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguraron recientemente que reanudarán las búsquedas de un acuerdo para lanzar nuevas inyecciones económicas en la sociedad.

Si bien aún falta alcanzar un acuerdo entre ambos extremos de la arena política –republicanos y demócratas- se espera que el paquete ronde los 2,4 billones de dólares.

Durante el primer estímulo del Congreso en abril, el mercado cripto vio consecuencias directas en sus activos. El gobierno dispuso bonos de 1.400 dólares para cientos de miles de ciudadanos; en ese período, las compras de activos digitales por esa cantidad de dinero coparon el mercado y el precio de BTC saltó casi en un 100%.

Los comentaristas más optimistas de BTC creen que cuanta más oferta de dólar estadounidense haya en circulación y sumado a las tasas de interés bajas, los activos de refugio a largo plazo, como BTC o el oro, aumentarán significativamente.

En caso de que el Senado apruebe esta semana el proyecto de ley, los analistas esperan que el precio de la criptomoneda vuelva a ponerse en carrera para superar su máximo anual (aproximadamente USD 12.500). Caso contrario, un nuevo rechazo de la cámara podría devolver a BTC a una tendencia bajista y llevarla de nuevo a las cuatro cifras.