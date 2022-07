Estados Unidos: seis muertos en un tiroteo en un desfile

Al menos seis personas murieron y 30 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en Highland Park, Illinois, durante un desfile por el 4 de Julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. El responsable de la masacre se fugó y sigue armado, informaron fuentes policiales.

Hasta el momento las autoridades no detectaron que el atacante haya tomado rehenes en otro lugar o perpetrado otro tiroteo, pero dado que sigue armado es considerado un peligro para la población.

Al menos 31 personas fueron hospitalizadas, en su mayoría por heridas de bala pero también por lesiones ocurridas durante lo que fue descrito como una «estampida» por testigos del tiroteo en Estados Unidos.

Lynn Sweet, una jefa del periódico Chicago Sun-Times, compartió en Twitter un video del momento en que miembros del público escaparon del peligro en dirección contraria a como avanzaba el desfile por el Día de la Independencia.

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem