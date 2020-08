Estalló la guerra en el Big 3: Federer y Nadal apuntaron contra Novak Djokovic

El serbio renunció a su puesto como presidente del consejo de jugadores de la ATP, lo que generó la molestia tanto de Rafa como de Roger, con el fin de crear una organización paralela. El serbio, quien este sábado se consagró en el Masters 1000 de Cincinnati, hace ya tiempo viene peleando con los organizadores de los torneos por mejores condiciones y aumentos en los premios, cree que desde afuera de la entidad que rige el tenis mundial podría lograr mejores resultados.

La decisión generó un amplio revuelo en el mundo de la raqueta. De hecho, el primero en manifestarse en desacuerdo fue Rafael Nadal, quien en sus redes sociales escribió: “El mundo está viviendo una difícil y complicada situación. Personalmente, creo que estos son tiempos para estar tranquilos y trabajar en conjunto en la misma dirección. Es tiempo de unidad, no de separación”, escribió el español en su cuenta de Twitter.

The world is living a difficult and complicated situation. I personally believe these are times to be calm and work all of us together in the same direction. It is time for unity, not for separation.