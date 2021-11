Estalló la interna en Racing: renunció un directivo por insultar a Diego Milito

Tras la filtración de un polémico audio, Adrián “El Oso” Fernández dejó su cargo dentro de la comisión académica

El 22 de noviembre de 2020 en el seno de Racing Club se abrió una herida que todavía no cierra. A través de un video contundente y esclarecedor, Diego Alberto Milito anunció el final de su ciclo como Secretario Técnico por diferencias con la actual conducción encabezada por el presidente Víctor Blanco.

“No comparto el modelo y las ideas de club. Me involucré hace 3 años para tratar de persuadir y de mostrar un camino diferente, el de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva (…) Intenté convencer al presidente de romper con antiguas estructuras que están instaladas en el club desde hace mucho tiempo y dejar atrás las viejas políticas de los años 90, la cuales padecí. Esas de las chicanas, desestabilización, operaciones, que son autodestructivas e innecesarias”, argumentó en su descargo el ex delantero.

⚠️ LOS AUDIOS QUE SACUDEN AL MUNDO RACING



El usuario @BetoOhaco publicó unos audios que se le atribuyen al dirigente Adrián "El Oso" Fernández, en los cuales se lanzan insultos a Milito y Maxi Morález y se da a entender que cuestiones del pase de Lautaro "no salieron a la luz". pic.twitter.com/azgOIog19d — Data Racing 👑 (@DataRacingOK) November 4, 2021

A partir de allí los hinchas se encolumnaron detrás de la figura de Milito y tras una serie de hechos desafortunados que tuvieron lugar en los últimos días, Adrián “El Oso” Fernández renunció a su cargo de dirigente y a su función en la presidencia del fútbol amateur. La misma recibió la aceptación unánime de todos sus pares de comisión directiva y su lugar quedó ocupado transitoriamente por Claudio Velo.

El motivo tuvo que ver con unos audios filtrados en los que el ahora ex vocal insultó con crudeza al ídolo académico. Acto seguido, su hijo Ramiro Fernández destrató al histórico formador de juveniles Miguel Gomis con un ofensivo comentario en Twitter que despertó la respuesta de Rodrigo De Paul. Los hinchas de la entidad de Avellaneda enfurecieron en las redes sociales y el caso fue elevado al Tribuna de Disciplina, que analizará posibles sanciones hacia la condición de socio de Fernández.

El termómetro en el Cilindro de Avellaneda ante cada presentación del equipo no admite grises, el grito de “Milito es de Racing, de Racing de verdad” baja de las tribunas casi como una declaración de principios. Ubicado en el ojo de la tormenta, Blanco todavía no se pronunció al respecto y se aferra a que una serie de buenos resultados le ayuden a disminuir la tensión política que se vive dentro de la institución durante el último tiempo.

Sin ir más lejos, un artículo de Doble Amarilla identificó con nombres y apellidos a los integrantes de cada bando: Adrián “El Oso” Fernández, Roberto Torres, “Roby” Martínez y Miguel Jiménez por un lado, Alfredo Chiodini, Christian Devia, Daniel García y el resto de la comisión directiva por el otro. En Racing estalló la interna y el fantasma de Milito sobrevuela más que nunca en la vida institucional del club. La herida que se abrió con su partida, a poco menos de un año, todavía no se cerró.

