Estas son las diez principales causas de muerte en las personas

Hay dos tipos de enfermedades que son las causantes del 50% de las muertes en la actualidad; ¿cómo cambió esto a lo largo del siglo XX?

A lo largo de los años, las principales causas de muerte fueron cambiando. A medida que la ciencia médica avanzaba con soluciones y medicamentos nuevos, el podio de las enfermedades que causaban la mayoría de las muertes fue cambiando.

A principios del siglo XX observamos cómo la neumonía, la tuberculosis y la diarrea fueron las principales causantes de muerte, según se desprende del gráfico que se encuentra en la web de “Our World In Data”, dependiente de la Universidad de Oxford. Para este estudio se tomaron un total de 100.000 muertes en el Reino Unido.

Pero esto fue cambiando. En 1960, ninguna de estos males se encontraba entre las principales tres causas de muerte en el mundo. A comienzos de la década del 60, los problemas cardíacos se llevaban a la mayor parte de la población, seguidos por el cáncer y los derrames cerebrales.

El último dato que arroja este completo gráfico refiere a 1998, cuando las ya mencionadas tres principales causas de muerte de 1960 se repitieron. Sin embargo, tal como se puede observar, las enfermedades cardíacas cayeron en su representación sobre el total de muertes, mientras que el cáncer se mantuvo al alza. También cayeron en proporción los accidentes cerebrales.

¿Y en la actualidad?

Hoy el panorama es muy distinto, son los problemas cardiovasculares y el cáncer los responsables de casi el 50% de las muertes que se producen en el mundo.

Según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation de EEUU, recopilados por Ourworldindata, las enfermedades no transmitibles (ENT) son actualmente las que dominan los porcentajes de muerte a nivel global, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Como vemos, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes y la demencia son, en ese orden, las que ocupan el mayor porcentaje de causas de muerte en el mundo.

Luego las siguen las infecciones respiratorias, las muertes neonatales, las enfermedades diarreicas, los accidentes de carreteras, los problemas en el hígado, la tuberculosis, las enfermedades de riñón y sus pares digestivas.

Estas son las 10 principales causas de muerte en el mundo, acorde a la OMS, son las siguientes: