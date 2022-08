“Esto es apriete puro”: productores rurales denunciaron embargos de la AFIP sin tener deudas

Afirman que es una acción “para que no nos quede otra y tengamos que vender soja”.

En medio de un tenso presente entre el Gobierno nacional y el sector agroexportador, un productor denunció embargos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sin deudas previas y lo calificó de un “apriete”.

El productor chaqueño Juan Monin comentó que le embargaron todo el dinero que tenía en el Banco Nación por pedido de la AFIP, bajo el concepto “Embargado SOJ” por una suma total de $702.000. Esto mismo ocurrió con muchas otras personas ya que al momento de ir a hacer la queja, antes de escuchar el reclamo, el empleado bancario le dijo: “¿Venís por un embargo? Porque mirá la pila de embargos que tengo solo hoy”.

Juan Monin expresó: “No debía nada, tengo todo en regla, me dijo mi contador. Me han hecho un desastre. Y a pesar de no deber nada de nada, no solo me han embargado ese dinero en el banco público sino también esa misma suma me la retuvieron en los otros dos bancos con los que opero“.

El productor agregó en diálogo con La Nación: “Me han dicho los contadores que están cansados, que no paran de tener casos de embargo sin motivos de sus clientes. Son más de 200 en 60 días solo en nuestra zona. A nosotros llama la atención que los embargos tienen que ver con el sector”.

“Esto es apriete puro para que no nos quede otra y tengamos que vender soja para hacernos de efectivo y poder seguir operando. Si no, no se entiende por qué lo hacen solo a los productores, o si se entiende es para obligarnos a liquidar”, concluyó Juan Monin.