Estos son los 4 mejores celulares Android disponibles en la Argentina

La elección de un celular con este sistema operativo, el mayoritario del mercado, puede parecer difícil ante muchas opciones disponibles

Elegir el mejor celular con el sistema operativo Android puede parecer abrumador con tantas opciones, pero en última instancia todo se reduce a algunas preguntas simples:

¿Hasta dónde podés estirar tu presupuesto ?

? ¿Qué importancia tienen las cámaras para vos?

para vos? ¿Jugarás o ejecutarás aplicaciones móviles exigentes ?

? ¿Cuál es su preferencia en cuanto a tamaño y factor de forma? ¿Menor? ¿Más grande? ¿Plegable?

Una vez que sepas qué es importante para vos, la lista se reduce considerablemente. A continuación, encontrarás las mejores opciones disponibles en el mercado argentino. Los precios fueron relevados en la segunda semana de octubre.

El mejor celular Android para la mayoría de las personas es el Samsung Galaxy S23 Plus

Combinando los componentes internos mejorados y el diseño renovado de la versión más pequeña, el Samsung Galaxy S23 Plus se hace aún más grande con una impresionante pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas.

Al ejecutar el Snapdragon 8 Gen 2 y tener una batería aún más grande que su predecesor, se espera una resistencia y un rendimiento sólidos mientras dure su amplia promesa de soporte de software.

Para la mayoría de las personas, el mejor celular Android que podés comprar es el Galaxy S23 Plus. No es tan llamativo como el Galaxy S23 Ultra, pero llegás casi hasta allí por mucho menos dinero.

En cuanto al diseño, es muy similar a su predecesor, y eso es bueno. El AMOLED plano de 6,6 pulgadas con biseles perfectamente simétricos parece incluso más elegante que el S23 Ultra en persona.

En comparación, es mucho más cómodo de sostener que el S23 Ultra y, a pesar de la pantalla grande, está justo por debajo del umbral de dos manos para la mayoría de las personas.

También ayuda que la parte posterior del celular esté cubierta con una textura de vidrio especial que no se siente como vidrio. Es suave, pero repele los aceites y no es tan resbaladizo como los acabados brillantes de los celulares.

Como se esperaba de un buque insignia de Samsung, el rendimiento es absolutamente estelar. Esta vez no hay un modelo Exynos, y Samsung se asoció con Qualcomm para crear una variante de chipset Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy para cada uno de los tres teléfonos que «overclockea» ligeramente la CPU y la GPU.

Este es uno de los celulares más rápidos y capaces que podés comprar. Es una mejora considerable con respecto a los buques insignia Galaxy del año pasado. La duración de la batería también es estelar, gracias en parte a la celda ligeramente más grande de 4700 mAh. Puede soportar fácilmente un día completo de uso intensivo, transmitiendo video durante horas y horas.

La carga alcanza un máximo de 45 W, que no es la más rápida, pero debería ser suficiente para la mayoría de las personas. Se carga del 0 al 100% en exactamente una hora. También admite carga inalámbrica a 15 W, pero a menos que compres los cargadores inalámbricos de Samsung, la mayoría alcanzará un máximo de 10 W mediante carga Qi.

Celulares Android: cámaras y software del Samsung Galaxy S23 Plus

Si desea un celular que pueda hacerlo todo, el Galaxy S23 Plus es el indicado. Aunque el Galaxy S23 Plus no iguala al Galaxy S23 Ultra en el rendimiento de la cámara, sin duda es un disparador capaz.

Tiene los mismos sensores que el modelo anterior y aun así producen fotografías espectaculares. El procesamiento de Samsung mejora las fotos en este caso. Si querés ir más allá, el modo Expert Raw de Samsung te permite procesar fotos manualmente.

En términos de software, One UI de Samsung es una de las máscaras de Android con más funciones que podés obtener.

También tiene una sinergia excepcional con los dispositivos portátiles de Samsung como el Galaxy Watch 5, y algunas funciones son exclusivas de los celulares Samsung.

Otro gran punto de venta es el excelente soporte de software de Samsung, que ahora ofrece cinco años completos de actualizaciones de seguridad y cuatro años de actualizaciones de la versión de Android. Pocas marcas de Android pueden igualar eso, y solo el propio Google lo supera con la última línea Pixel 8.

Celulares Android: características del Samsung Galaxy S23 Plus

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.6″ con alta visibilidad al aire libre.

con alta visibilidad al aire libre. Cámara triple trasera de 50 Mpx/10 Mpx/12 Mpx con tecnología de nivel profesional.

Batería de 4700 mAh con adaptación inteligente para más de 24 horas de uso.

con adaptación inteligente para más de 24 horas de uso. Resistente al agua, polvo y caídas con clasificación IP68.

Procesador Snapdragon 735 de 8 núcleos con 8GB de RAM para un rendimiento superior.

de 8 núcleos con 8GB de RAM para un rendimiento superior. Memoria interna de 256GB para almacenar todas tus fotos y videos.

para almacenar todas tus fotos y videos. Precio: $638.999 en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre, para el modelo de 8 GB de RAM y 256 GB almacenamiento, color crema, con el programa Ahora 12.

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene un gran rendimiento en juegos

El mejor celular Android premium es el Galaxy S23 Ultra

Equipado con el mismo Snapdragon 8 Gen 2 que los modelos más pequeños de la serie, el Samsung Galaxy S23 Ultra ofrece mayores capacidades de almacenamiento y una enorme cámara de 200MP.

La compatibilidad con S Pen y una pantalla de 6,8 pulgadas hacen que el Ultra sea ideal para tomar notas mientras viajás. Combina lo mejor de la serie Galaxy S con lo mejor de la desaparecida serie Note en el celular para usuarios avanzados, aunque ciertamente tenés que pagar por ello.

Comenzando con los aspectos físicos del teléfono, la característica emblemática aquí es el S Pen. Es una gran parte de lo que hizo que la serie Note fuera el sueño de un usuario avanzado, y se guarda dentro del cuerpo del dispositivo para un fácil almacenamiento.

El S Pen tiene una textura adherente, lo que facilita su sujeción mientras navegás, escribís o hacés cualquier otra cosa que pueda hacer el lápiz. Dado que está incluido en el celular, el extremo también combina con el color elegido, dándole una apariencia agradable y perfecta.

Se trata de un dispositivo muy grande. La pantalla dinámica AMOLED tiene la friolera de 6,8 pulgadas, que es demasiado grande para usarla con una mano. Si venís de un celular más pequeño, tomará un tiempo acostumbrarse a los bordes en cascada y las esquinas afiladas en la parte superior e inferior del dispositivo.

Dicho esto, Samsung ha hecho los bordes un poco más planos esta vez, lo que hace mucho más cómodo de sostener. La pantalla en sí, sin embargo, es preciosa. Es una de las pantallas más brillantes y nítidas del mercado.

El Samsung Galaxy S23 Ultra se destaca por sus cámaras

Celulares Android: cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra

Cambiar la resolución o la frecuencia de actualización es una manera fácil de aprovechar más la duración de la batería en caso de necesidad. La frecuencia de actualización puede variar de 1 Hz a 120 Hz, algo que pocos dispositivos pueden igualar.

En lo que respecta al rendimiento, podés esperar que el Galaxy S23 Ultra funcione de manera absolutamente impecable en el uso diario. El chipset Snapdragon 8 Gen 2 personalizado utilizado en la línea S23 es el mejor que existe actualmente, y cuando se combina con los 12 GB de RAM en el modelo de gama alta, esto es una bestia.

También cuenta con un impresionante conjunto de conectividad, compatible con los últimos y mejores estándares, como Wi-Fi 6E, mmWave y sub-6GHz 5G, y banda ultraancha para cosas como rastreadores Bluetooth, como los Galaxy SmartTags de Samsung.

El modelo base también aumentó a 256 GB de almacenamiento (con 8 GB de RAM), aunque si podés te conviene obtener la versión de 512 GB con 12 GB de RAM, que es más apropiada para un celular teléfono a este precio.

Si bien estéticamente el Galaxy S23 Ultra es casi idéntico al Galaxy S22 Ultra, el nuevo modelo cuenta con un sensor principal de 200MP.que utiliza el sensor Isocell HP2 de Samsung. Las imágenes finales están agrupadas en píxeles a 12,5 MP de forma predeterminada, pero aún tenés la opción de editarlas manualmente en el modo Expert Raw.

Los otros tres sensores del Galaxy S23 (sensores gran angular de 10MP 3x, 10MP 10x y 12MP) son idénticos a los de sus predecesores y aún ofrecen resultados fantásticos. El rendimiento del zoom está muy por encima de cualquier otra cosa aunque probablemente nunca necesitarás o querrás un zoom de 100x en la vida real.

A diferencia del iPhone, el Samsung Galaxy S23 Ultra viene con lápiz óptico

Celulares Android: características del Samsung Galaxy S23 Ultra

Cámara de alta resolución con modo nocturno mejorado.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8″ con alta visibilidad.

de 6.8″ con alta visibilidad. Batería de larga duración con capacidad de 5000 mAh .

. Resistente al agua, polvo y caídas con clasificación IP68 .

. Conectividad 5G para una navegación más rápida y fluida.

para una navegación más rápida y fluida. Precio: $779.999 en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre, para el modelo de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, color negro fantasma, aplicable al programa Ahora 12.

El ROG Phone 7 es el mejor celular Android para jugar

Los celulares comercializados para jugadores siempre han tenido algunas omisiones evidentes u opciones de diseño inusuales, pero el ROG Phone 7 es una bienvenida excepción. No sólo es el mejor celular para juegos que podés comprar, sino que también elimina la mayoría de los problemas típicos de los dispositivos de juegos especializados.

Comenzando con las funciones de juego, lo más importante aquí es la inclusión de botones laterales de hardware llamados Airtriggers. Estos residen donde descansan los dedos índices mientras sostiene el dispositivo en posición horizontal, lo que brinda una experiencia similar al uso de disparadores en un controlador de consola.

Utilizan un sensor ultrasónico sin partes móviles. El celular proporciona retroalimentación háptica y el accesorio opcional AeroActive Cooler 7 cuenta con disparadores integrados además de un ventilador, un subwoofer y un conector para auriculares de paso.

Como dispositivo de juego, también esperarías potencia, y el ROG Phone 7 la ofrece. Cuenta con un chipset Snapdragon 8 Gen 2, pero ofrece una disipación de calor mejorada y el cambio de rendimiento «Modo X» en el paquete de software Armory Crate de Asus.

Tiene una pantalla AMOLED brillante y personalizada de 165 Hz con muestreo táctil rápido (720 Hz) para los tiempos de respuesta más rápidos posibles. La calidad de construcción no es tan superior como la de otros celulares en este rango de precios, pero se siente muy bien en la mano, aunque un poco pesado. La estética es decididamente «jugadora».

El rendimiento de la cámara está bien, pero nadie compra este celular por la cámara. La duración de la batería es estelar. La robusta celda de 6000 mAh puede durar dos días de uso regular o aproximadamente cinco horas de juego exigente en la configuración máxima. Incluye un potente cargador de 65 W en la caja, que completa el celular en aproximadamente 41 minutos.

Celulares Android: características del ROG Phone 7

Compatible con redes 5G .

. Pantalla AMOLED de 6.78″.

de 6.78″. Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/13Mpx/5Mpx.

Cámara delantera de 32Mpx.

Procesador Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core de 3.2GHz con 12GB de RAM.

Octa-Core de 3.2GHz con 12GB de RAM. Batería de 6000mAh .

. Memoria interna de 256GB .

. Resistente al agua.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Precio: $1.255.000 en Mercado Libre.

El mejor celular Android plegable para la mayoría de las personas es el Galaxy Z Flip 5

Hace unos años, los dispositivos plegables eran un nicho muy pequeño, con demasiadas advertencias para recomendarlos a cualquiera que no fuera los primeros usuarios ambiciosos. Ahora, esta categoría en ciernes ha madurado y, para la mayoría de las personas, el Galaxy Z Flip 5 es un excelente celular Android para comprar.

Por supuesto, el último modelo no supone un gran cambio con respecto a lo que la empresa ha lanzado en el pasado. Es más bien un refinamiento de lo que funcionó con la generación anterior. Teniendo en cuenta que el Z Flip 4 era anteriormente el mejor y más popular plegable del mercado, eso no es malo.

El mayor cambio es la pantalla de cubierta más grande de 3,4 pulgadas, que Samsung llama Flex Window, que ahora es lo suficientemente grande como para escribir respuestas a mensajes de texto.

Pero los verdaderos puntos de venta únicos aquí son el factor de forma y el software. La pantalla AMOLED plegable de 6,7 pulgadas es rápida y brillante, y es un poco menos ancha que las pantallas tradicionales, lo que hace que sea más fácil de usar con una mano.

El pliegue es tan visible como siempre, pero tus ojos se acostumbran rápidamente. La calidad de construcción en general es mejor que nunca, con un diseño de bisagra renovado que finalmente queda plano.

La pantalla de portada de este celular plegable es más útil que nunca, permitiéndote consultar la hora o las notificaciones sin abrir el dispositivo, lo que ayuda a ahorrar batería y evitar distracciones.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 plegado..

Celulares Android: una pantalla externa versátil en el Samsung Galaxy Z Flip 5

La pantalla de cubierta también puede servir como visor cuando se utilizan cámaras externas para selfies, y las fotos resultantes son mucho más impresionantes que las de las cámaras internas.

El celular funciona de manera muy similar a un teléfono móvil normal cuando está completamente abierto, pero cuando está medio abierto, el Galaxy Z Flip 5 tiene muchos trucos bajo la manga.

El panel Modo flexible habilita funciones únicas para ciertas aplicaciones como Chrome o Calendario. La integración favorita es con la cámara, que coloca el botón del obturador en la mitad inferior y el visor en la mitad superior.

Mientras lo mantenés medio abierto, convierte el celular en una especie de videocámara, o sobre una mesa, lo convierte en una forma divertida de tomar selfies grupales.

Aparte de estas características especiales, el software One UI de Samsung se encuentra entre los mejores del sector y sus actualizaciones de software son realmente las mejores en el mundo de Android.

Como era de esperar de un celular insignia de Samsung, el rendimiento es estelar. El procesador Snapdragon 8 Plus Gen 2 overclockeado es el procesador más capaz que encontrarás, a pesar del factor de forma más pequeño.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 con la pantalla interna desplegada.

Celulares Android: otras opciones de teléfonos móviles plegables

El rendimiento de la cámara también es más que suficiente para la mayoría, aunque todavía no está al mismo nivel que el mismo chipset de los buques insignia tradicionales de Samsung en la línea Galaxy S23.

Al final del día, si alguna vez consideraste probar un dispositivo plegable, ahora es el momento de apretar el gatillo. Es elegante, funciona muy bien y el diseño tipo concha es genial. También es bastante asequible y cuesta menos que el Galaxy S23 Ultra. Te puede interesar

Si querés ahorrar un poco de dinero también podés optar por el Galaxy Z Flip 4 del año pasado, que es notablemente similar, pero con una pantalla frontal más pequeña. El competidor más cercano que no es Samsung, el Motorola Razr Plus, está un poco por debajo del Z Flip 5, pero sigue siendo una gran compra para cualquiera que quiera probar un teléfono Android plegable.

Celulares Android: características del Samsung Galaxy Z Flip 5