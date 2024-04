Estos son los 8 mejores celulares Android del 2024 y que podés comprar en Argentina

Cada año se lanzan docenas de celulares que ejecutan el software de Google, aunque cada fabricante realiza sus ajustes en la experiencia del usuario

Cuando se trata de celulares, hay un gran debate que tiende a dominar la conversación: ¿Android o iPhone? Muchas personas tienen opiniones firmes sobre cuál es superior, pero vale la pena señalar que Android es un sistema operativo más que un dispositivo.

Cada año se lanzan docenas de celulares que ejecutan el software de Google, aunque cada fabricante realiza sus propios ajustes en la experiencia del usuario. El software de un celular Samsung Galaxy será muy diferente al de un celular Motorola o Xiaomi , por ejemplo.

También es importante considerar la duración del soporte del software, que oscila entre dos y siete años. Sin embargo, no debés basar tu decisión sobre cuál comprar únicamente en el software. Hay mucha variación en lo que respecta al hardware, especialmente cuando se comparan celulares económicos y de gama media con dispositivos emblemáticos.

Apple sólo tiende a lanzar cuatro o cinco modelos de iPhone cada año, por lo que la mayoría de los mejores celulares que podés comprar también son celulares Android. Es muy fácil cambiar entre celulares Android y no es mucho más difícil hacerlo desde un iPhone hoy. Entonces, si estás considerando uno de los celulares de esta lista, no deje de intentarlo.

Samsung Galaxy S24 Ultra: el mejor celular en general

El Samsung Galaxy S24 Ultra es el mejor teléfono móvil inteligente que podés comprar, por lo que no debería sorprender que encabece esta lista. Podría decirse que es el teléfono móvil inteligente definitivo, que incluye casi todas las funciones premium que podés esperar en un dispositivo enorme.

Sin embargo, la magnífica pantalla de 6,8 pulgadas y el lápiz óptico S Pen incorporado ciertamente valen la pena. Otros aspectos destacados de este celular, que llegará a la Argentina en el segundo trimestre del 2024, incluyen el rendimiento sublime de una versión «overclockeada» del chipset insignia Snapdragon 8 Gen 3 y una gran duración de la batería de la celda de 5000 mAh.

Puede que las cámaras no sean las mejores en ningún teléfono móvil inteligente, pero no están lejos, ya que ofrecen una versatilidad impresionante en cuatro lentes. El software One UI de Samsung es intuitivo y relativamente fácil de usar, y las nuevas funciones de inteligencia artificial de la compañía son realmente útiles. Agregá siete años de actualizaciones líderes en su clase y obtendrás un celular excelente.

Google Pixel 8 Pro: el mejor celular para la mayoría de las personas

El Pixel 8 Pro es el mejor teléfono móvil inteligente que podés comprar ahora mismo. Una combinación de hardware premium y software avanzado hace que sea muy fácil de recomendar. El chip Tensor G3 de Google es clave, ya que permite un gran rendimiento y una variedad de funciones fotográficas avanzadas.

Además de un excelente hardware de cámara, es la mejor cámara de celular para apuntar y disparar para imágenes fijas. Si bien un teléfono de 213 gramos con una gran pantalla de 6,7 pulgadas no será para todos, es un placer usar la pantalla OLED de alta resolución de 120 Hz.

Con el ingenioso software Android 14 y siete increíbles años de actualizaciones, el Pixel 8 Pro es un gran teléfono móvil inteligente. Sin embargo, eso no significa que sea lo mejor para todos. La combinación de duración promedio de la batería y carga lenta es frustrante, mientras que el Pixel 8 normal es una mejor opción si buscas algo más compacto.

El modelo del Google Pixel 8 Pro con Dual SIM de 128 GB de almacenamiento en color negro y 12 GB de memoria operativa (RAM) se consigue a $1.600.000 en la tienda de Latitudes Sur en Mercado Libre.

Motorola Razr 40 Ultra: el mejor celular plegable

El Motorola Razr 40 Ultra es el mejor celular plegable en este momento. El último Razr incluye una pantalla exterior más grande y útil que es la más grande en cualquier celular plegable hasta el momento y se extiende casi por completo a lo largo del lado exterior del teléfono móvil.

Motorola Razr 40 Ultra.

Incluso te permite ejecutar aplicaciones completas de Android sin abrir el celular, aunque algunas funcionan mejor que otras. Más allá de eso, podés esperar una buena duración de la batería, excelente resistencia al polvo y al agua, y una cámara principal capaz, aunque faltan un poco las otras lentes.

El diseño mejorado de la bisagra también permite que el Razr 40 Ultra se cierre completamente plano y, como resultado, se sienta más sólido. Sin embargo, también vale la pena considerar el Samsung Galaxy Z Flip 5, que es una gran alternativa entre los plegables.

El modelo del Motorola Razr 40 Ultra de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento en Peach Fuzz, el color Pantone del 2024, se consigue a $1.499.999 en la tienda oficial de Cetrogar en Mercado Libre.

Samsung Galaxy A15 5G: el celular de mejor presupuesto

Si solo necesitás un teléfono móvil inteligente para el uso diario, no busques más que el Galaxy A15 5G. Ofrece todo lo que la mayoría de la gente necesita en un teléfono móvil inteligente, pero cuesta menos de medio millón de pesos.

Por supuesto, existen concesiones en comparación con los celulares de gama alta, pero Samsung fue inteligente a la hora de fabricarlos. Un diseño atractivo está claramente inspirado en los buques insignia de la compañía, aunque se han utilizado materiales menos premium.

La pantalla sigue siendo OLED y ofrece una frecuencia de actualización suave de 90 Hz, mientras que su resolución más baja contribuye a la excelente duración de la batería. También obtenés la elegante experiencia del software One UI de Samsung y tres años decentes de actualizaciones del sistema operativo Android, además de una cámara trasera principal que es muy útil.

El rendimiento es lento a veces, pero esperar unos segundos más para que se carguen las cosas no es un factor decisivo. Y a menos que planees mojar tu celular o necesites una carga rápida, es fácil de recomendar.

El modelo del Samsung Galaxy A15 5G con Dual SIM, 128 GB de almacenamiento en azul oscuro y 6 GB de memoria RAM se consigue a $412.137 en la tienda oficial de Stock Audio Arte en Mercado Libre.

Samsung Galaxy S24+: el gran celular todoterreno

El celular intermedio en la gama Galaxy S24 de Samsung no es el S24 Ultra que canta y baila, pero podría decirse que es un mejor teléfono móvil para la mayoría de las personas. Aún obtenés la mayoría de los fundamentos del buque insignia de Samsung, incluida una pantalla grande y hermosa, una duración de batería excelente, funciones útiles de inteligencia artificial y ese compromiso de actualización de siete años líder en su clase.

Este celular llegará a la Argentina en el segundo trimestre del 2024 con un chipset Exynos 2400, que ofrece un rendimiento sólido. Si podés prescindir de un lápiz óptico o de una gran cantidad de almacenamiento pero aún querés un buque insignia de Samsung, el S24+ o Plus es el celular que debés conseguir.

Tres mejores celulares Android que no se venden en la Argentina

Los siguientes tres celulares Android se encuentran entre los mejores con este sistema operativo pero no se venden en la Argentina de manera oficial o a través de Mercado Libre.

Google Pixel 7a: el celular con la mejor relación calidad-precio

Este celular de rango medio incluye un chipset Tensor G2 de calidad insignia para un rendimiento sólido, junto con un diseño familiar. Pero es un teléfono móvil un poco más pequeño y está hecho de plástico en lugar de vidrio.

Por supuesto, hay desventajas. Las especificaciones de la cámara no son exactamente las mismas, aunque todavía impresiona. También obtendrás una carga más lenta y solo una frecuencia de actualización de 90 Hz en la pantalla en lugar de 120 Hz en los buques insignia.

Sin embargo, si podés vivir con esas desventajas, esta es una excelente opción por el precio. Las tomas de la cámara principal son las mejores que encontrarás en cualquier celular Android de gama media.

OnePlus 12: el celular con mejor diseño

El OnePlus 12 tiene un diseño impresionante, una mejora significativa del rendimiento y la introducción de la carga inalámbrica marcan una diferencia real. Su chipset Snapdragon 8 Gen 3 acelera las tareas con facilidad (incluidos los juegos) y luego se combina con una batería de 5400 mAh para una duración de batería excelente.

Cuando se agote, puede elegir entre carga por cable de 100 W o carga inalámbrica de 50 W, aunque el cargador de 80 W en la caja será lo suficientemente rápido para la mayoría de las personas. La pantalla AMOLED de 120 Hz se encuentra entre las más grandes de cualquier celular con 6,82 pulgadas, pero también una de las mejores.

También es un placer usar la elegante experiencia del software, incluso si las cuatro actualizaciones del sistema operativo y los cinco años de actualizaciones de seguridad son un pequeño paso por debajo de los mejores.

Las cámaras traseras, una debilidad de los celulares OnePlus anteriores, son muy buenas en general. Pero los lentes ultra gran angular y para selfies no son los mejores, y la clasificación IP65 significa que no está protegido contra la inmersión en agua. Sin embargo, ninguno de estos debería ser un factor decisivo para la mayoría de las personas.

Xiaomi 14: el celular con las mejores cámaras

A pesar de un diseño relativamente compacto y una excelente pantalla de 6,36 pulgadas, Xiaomi ha incluido algunas de las mejores cámaras del sector. Con las tres lentes de 50 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 3,2 aumentos), podés obtener resultados increíbles. Incluso la cámara para selfies de 32 MP es potente.

Al igual que cualquier celular con Snapdragon 8 Gen 3, el Xiaomi 14 ofrece un rendimiento excelente. Una batería de 4610 mAh no es particularmente grande para los estándares modernos, pero aún podés esperar una duración sólida de la batería y es fantástico tener el cargador rápido de 90 W incluido en la caja.

Por muy impresionante que sea el diseño, la parte posterior de vidrio es propensa a tener manchas de huellas dactilares y otra suciedad visible. Pero ahí es donde terminan las desventajas: el compromiso de Xiaomi de cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad ahora está en línea con el de la mayoría de sus rivales.

f: IProfesional