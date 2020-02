INFO Estos son los estrenos de Netflix para marzo 2020

La plataforma de streaming más extendida a nivel mundial ya dio a conocer cuál serán las nuevas incorporaciones a su catálogo de series, películas y documentales en Latinoamérica a partir del próximo mesA una semana de terminar el mes de febrero, Netflix ha adelantado todos los estrenos y novedades que van a llegar a la plataforma de streaming en el mes de marzo de 2020, con películas, series y documentales tanto originales como licenciadas. Entre algunas de las incorporaciones, se destaca la tercera temporada de “Élite”, la tercera de “Ozark”, la película “El viaje de Chihiro” y tres de las películas de “Los Juegos del Hambre” , entre otras.

https://www.youtube.com/watch?v=FZV5rhhHiSk

SERIES

Velvet Colección – Temporada 3 (1 de marzo)

The Protector – Temporada 3 (6 de marzo)

The Circle: Brasil (11 de marzo)

On My Block – Temporada 3 (11 de Marzo)

Los Asesinatos de Valhala – Estreno (13 de marzo)

Élite – Temporada 3 (13 de marzo)

Carta al Rey – Estreno (20 de marzo)

Madam C. J. Walker: Una Mujer Hecha a sí Misma – Miniserie (20 de marzo)

Ozark – Temporada 3 (27 de marzo)

El Señor de los Cielos – Temporadas 1 a 6

Rétame

Black Lightning – Temporada 3

Bloodride

Feel Good

Poco Ortodoxa

De Chatarras a Carrazos – Temporada 2

Paradise PD

PELICULAS

Hasta que la muerte los juntó (1 de marzo)

Desde mi Cielo (1 de marzo)

Atrápame si Puedes (1 de marzo)

Spenser: Confidencial (6 de marzo)

Sitara: Que Las Niñas Sueñen Por Fin (8 de marzo)

Chicas Perdidas (13 de marzo)

Los Juegos del Hambre: En Llamas

Los Juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1 y 2)

El Informe Pelícano

La Cruda Verdad

El Señor de los Anillos: Las Dos Torres

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (3 de marzo)

Campamento Extraordinario (25 de marzo)

Ugly Delicious – Temporada 2 (6 de marzo)

Dirty Money – Temporada 2

Bert Kreischer: Hey Big Boy

Fangio: El Hombre Que Domaba a las Máquinas

Rey Tigre – Miniserie

Lil Peep: Everybody’s Everything

NIÑOS Y FAMILIA

Tut Tut Cory Bólidos – Temporada 2 (1 de marzo)

El Pequeño Bheem: Festival de Colores (5 de marzo)

Carmen Sandiego: ¿Robar o no Robar? (10 de marzo)

Un Jefe en Pañales: De Vuelta a los Negocios – Temporada 3 (16 de marzo)

Shaun, El Cordero: Aventuras en Mossy Bottom (17 de marzo)

Dragons: Rescue Riders:Hunt For the Golden Dragon

Greenhouse Academy – Temporada 4

PJ Masks: Héroes en Pijamas

ANIME

Castlevania – Temporada 3 (5 de marzo)

Sol Levante (23 de marzo)

7Seeds – Parte 2 (26 de marzo)

El Viaje de Chihiro

La Princesa Mononoke

El Cuento de la Princesa Kaguya

Arrietty y el Mundo de los Diminutos

Nausicaä del Valle del Viento

Mis Vecinos Los Yamada

El Regreso del Gato