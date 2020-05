“Estoy con las pelotas llenas de la cuarentena”: Feinmann se cansó del encierro

Durante el tradicional pase con su colega Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el periodista dijo que no puede extenderse el aislamiento tal como está

El integrante de A24 alertó sobre las consecuencias y los efectos negativos del encierro en la economía del país. “Están enamorados de la cuarentena”, se quejó en alusión al Gobierno. Y hasta equiparó el encierro con la prisión preventiva.

Durante la charla, el conductor se fue calentando cada vez más hasta que lanzó su bronca.

Y agregó: “Quiero salir y quiero volver cuando se me canten las pelotas y no cuando me lo digan el Presidente, Larreta o Kicillof”.