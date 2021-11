Estrella de Radio Mitre no volvería por interna con Lanata

El pase de facturas del conductor de PPT fue el detonante para que el periodista, que llevaba 21 años al frente del horario más competitivo, abandonara su programa.

Una feroz interna mantiene a los oyentes de Radio Mitre expectantes sobre qué será del futuro de una de las estrellas de la emisora, que en «guerra» con Jorge Lanata se alejó y ya no regresará, tras 21 años al frente del horario más competitivo.

Se trata de Marcelo Longobardi, quien ya tiene escrita su carta de despedida, la que compartirá con sus oyentes en los próximos días para explicar lo que siente. “¿Cómo es posible si estás en el mejor momento de tu carrera?, ¿Por qué si la audiencia no para de crecer?”, fueron solo algunas de las preguntas que le hicieron infinidad de colegas durante las últimas 48 horas.Se espera que el periodista le agradezca a las autoridades de la radio y del grupo, a sus amigos, a su familia y a sus oyentes. Hablará en ese texto aun manuscrito del respaldo y de la confianza y del disfrute que supuso ese cariño.

Todo esto primero lo comunicó a su seno familiar. Fue el propio Marcelo Longobardi quien invitó a sus tres hijos varones a un asado improvisado. “Ser líder es algo que procuramos en la vida y es un privilegio lograrlo. Conviví con eso, conozco los privilegios, cada costado positivo. La responsabilidad que implicó y disfruté mucho de estos 21 años”, le dijo a su mesa más chica. A su familia.

En el detrás de escena se tejieron negociaciones contrarreloj que llegaron a lo más alto de la emisora y del grupo Clarín. Hubo propuestas y contrapropuestas y una intención clara para lograr que se quedara al frente del ciclo más exitoso. Pero la decisión está tomada. Está decidido a cerrar un ciclo. Ya presentó su renuncia a la radio pero todavía no fue aceptada.

El detonante comenzó con el paso con Jorge Lanata, quien le reclamó al aire por supuestas entregas tarde del programa. Tuvo mensajes mucho más fuertes. De todos modos, en su carta de agradecimiento está el conductor de PPT.

La feroz interna entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata

En el último semestre, Marcelo Longobardi acumuló una serie de reclamos internos de su colega Jorge Lanata, que le sigue en la grilla matutina de la radio, con «Lanata sin filtro». Longobardi y Lanata entraron en una situación de no retorno luego de reiteradas quejas al aire y discusiones por los supuestos retrasos en la entrega de uno a otro en el pase de cada programa. Se intentó sin éxito una reunión a puertas cerradas para aclarar los puntos pero eso no sucedió. Las autoridades no pudieron concretarlo.

A Lanata empezó a molestarle la no entrega a horario del aire por parte de Longobardi aunque, según definen varios especialistas, él conductor de PPT Box tenía más para ganar que para perder con el pase porque viene después: Longobardi tiene más share que su sucesor. Un 45,5% de share contra 36,8%, según Ibope.

La emisora decidió suspender los pases en agosto, por lo que durante septiembre, las cosas parecían haberse calmado. Cada uno hizo su programa en su horario, y reinó la paz. Pero duró poco. El fin de semana pasado las cosas cambiaron por una nota en el portal Infobae a Lanata, y sus declaraciones provocaron que Longobardi abandonara temporalmente su programa radial, que lleva más de 20 años al aire (6 años en la 790 AM).