Estrenos imperdibles: un febrero romántico se avecina en Netflix

«La La Land», «Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos», «Better Call Saul», son algunos de los lanzamientos más esperados.

El cronograma de lanzamientos para febrero de la popular plataforma de streaming se viene lleno de estrenos imperdibles. Y como es el mes de San Valentín, Netflix no pudo hacer otra cosa que llenar su cartelera de películas románticas.

Sin dudas, una de las películas más esperadas es “La La Land“, el musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling y “casi” ganadora del Osacar en el año 2017. “Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos” es otra de las obras maestras que se avecinan en la plataforma, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet bajo la mirada mágica de Michel Gondry.

A las anteriores se le suman otras dos comedias románticas muy aclamadas: “Día de los Enamorados” y “Cómo perder a un hombre en 10 días”.

Sin embargo, si no sos fanático de lo meloso, no te preocupes porque Netflix se trae muchas otras bombas, entre las cuales, se destacan nuevas temporadas de sus series más exitosas. La más esperada del mes: la quinta temporada de “Better Call Saul“, la precuela de “Breaking Bad” que ya supo hacerse de sus propios fanáticos, sospechamos que es por la increíble actuación de Bob Odenkirk.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar la primera parte de la temporada final de “Las Chicas del Cable” y la sexta temporada de “Vikings“. A continuación, la lista completa de estrenos.

Series de Netflix: Locke & Key – 7 de febrero; Narcos: México – Temporada 2 – 13 de febrero; Better Call Saul – Temporada 5 – 24 de febrero; Las Chicas del Cable – Temporada Final, Parte 1 – 14 de febrero; Desenfrenadas – 28 de febrero; Esta Mierda me Supera – 26 de febrero; Fórmula 1: Drive to Survive – Temporada 2 – 28 de febrero; Gentefied – 21 de febrero; Vikingos: Temporada 6; Jeopardy!: Colección de Cindy Stowell; Altered Carbon: Temporada 2; Van Helsing: Temporada 4; Puerta 7; Restaurants on the Edge.

Películas de Netflix: Violet y Finch – 28 de febrero; A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero – 12 de febrero; La chica que amaba a los caballos – 7 de febrero; La La Land: Una historia de amor – 1 de febrero; ¡Madre! – 28 de febrero; Soldado Anónimo – 14 de febrero; Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos; La Boda de la Abuela; El Destino de Júpiter; Cómo perder a un hombre en 10 días; Magik Mike XXL; Día de los enamorados; Nada es lo que parece.

Documentales y especiales de Netflix: Camino a Roma – 11 de febrero; The Chef Show – Volumen 3 – 19 de febrero; ¿Quién Mató a Malcolm X? – 7 de febrero; El Farmacéutico: Miniserie – 5 de febrero; Tom Papa: You’re Doing Great! – 4 de febrero.